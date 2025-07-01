Первый аэропорт в России запретил курить бесплатно

В Пулково пояснили, что решение сделать вход в комнату для курения платным было принято из-за расходов на уборку.
В администрации аэропорта пояснили, что решение сделать доступ платным связано с необходимостью расходов на уборку и сопровождение зоны для курения. «Организация безопасной курительной комнаты требует ресурсов на ее уборку и сопровождение. В связи с этим было принято решение сделать доступ в зону для курения платным», — сообщили в пресс-службе Пулково.
Новая курительная комната открылась накануне, одновременно в ней могут находиться не более шести человек. В терминале также работает еще одна коммерческая зона для курения — в заведении Alma Valkey, где можно находиться бесплатно при покупке от 1500 рублей. Пулково стал первым аэропортом России, полностью отменившим бесплатный доступ в курительные комнаты.