Первый аэропорт в России запретил курить бесплатно

Новая курительная комната открылась накануне, одновременно в ней могут находиться не более шести человек. В терминале также работает еще одна коммерческая зона для курения — в заведении Alma Valkey, где можно находиться бесплатно при покупке от 1500 рублей. Пулково стал первым аэропортом России, полностью отменившим бесплатный доступ в курительные комнаты.