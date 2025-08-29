Первый приговор за «самовыгул»: хозяину собаки грозит срок за тяжкий вред здоровью

Правовой прецедент
В апреле этого года 41-летний житель Оленегорска решил не утруждать себя выгулом своего добермана, отпустив его бродить по двору многоэтажки без поводка и намордника. Неожиданно пес выскочил из-за угла, сбил с ног 80-летнюю пенсионерку, которая в результате падения получила переломы и другие повреждения, классифицированные медиками как тяжкий вред здоровью.
Против владельца было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ — причинение тяжкого вреда по неосторожности. Мужчину отпустили под подписку о невыезде, но сам факт стал первым в современной российской практике, когда ответственность наступает именно за последствия «самовыгула» домашнего животного.
Наказание по этой статье предусматривает штраф до 80 тысяч рублей, либо ограничение свободы до 3 лет. Если самовыгул не повлек тяжких последствий, владельцу грозит административный штраф, размер которого варьируется в зависимости от региона, и обычно составляет от 500 до 5000 рублей.
Инертность системы
В 2023 году Госдума приняла поправки к закону об ответственном обращении с животными, позволяющие регионам устанавливать строгие правила для бездомных и домашних питомцев. Теперь свободное перемещение собак без контроля запрещено везде, кроме специально отведенных зон, определенных местными властями.
Депутат Госдумы Владимир Бурматов в разговоре с ВФокусе Mail назвал первый приговор хорошим знаком и показателем того, что его инициатива наконец-то заработала.
«Поправка, принятая еще в 2023 году, столкнулась с классической проблемой — инертностью правоприменительной системы. Местные власти и надзорные органы годами работали по старой схеме, где ответственность владельцев была размытой. Потребовалось время, чтобы суды, полиция и региональные администрации осознали, что теперь у них есть реальный инструмент воздействия на безответственных хозяев», — пояснил он.
«Теперь владелец отвечает не только за укус, но и за отсутствие поводка: есть случаи привлечения к ответственности за испуг, падение, травмы — все, что вызвано нарушением правил выгула. Накоплены десятки прецедентов, включая дела о причинении смерти по неосторожности», — подытожил Бурматов.
По его словам, даже если собака без поводка зарычит на проезжающего мимо велосипедиста, который испугается и от страха случайно упадет, это уже повод для привлечения владельца животного к административной ответственности.
«Закон не предусматривает исключений — хозяин обязан обеспечивать постоянный контроль над питомцем, будь то поводок или другие средства ограничения», — отметил он.
Бесконтрольный выгул собак в частном секторе российских городов превратился в системную проблему. Хозяева привыкли выпускать питомцев на «самовыгул», что приводило к формированию бродячих стай, регулярно атакующих людей и разносящих мусор. При этом наличие ошейников и даже факт стерилизации животных не снижало уровня опасности. Так, в 2023 году только в Якутске было зарегистрировано 1390 нападений бродячих собак, а во всем регионе — свыше 1,7 тысяч.
В Москве данная проблема решена благодаря отработанному алгоритму действий: любую безнадзорную собаку немедленно отлавливают, сканируют чип и либо возвращают владельцу, либо помещают в приют, заявил Бурматов.
«Проблема решается там, где чиновники воспринимают безнадзорных животных не как “собачий вопрос”, а как прямую угрозу безопасности людей», — подчеркнул парламентарий. Юристы прогнозируют расширение практики привлечения к ответственности за нарушение правил выгула.