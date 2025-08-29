Первый приговор за «самовыгул»: хозяину собаки грозит срок за тяжкий вред здоровью

Бесконтрольный выгул собак в частном секторе российских городов превратился в системную проблему. Хозяева привыкли выпускать питомцев на «самовыгул», что приводило к формированию бродячих стай, регулярно атакующих людей и разносящих мусор. При этом наличие ошейников и даже факт стерилизации животных не снижало уровня опасности. Так, в 2023 году только в Якутске было зарегистрировано 1390 нападений бродячих собак, а во всем регионе — свыше 1,7 тысяч.