Первый гаджет. Психолог объяснила, когда ребенку можно покупать телефон

Почему не стоит спешить с покупкой телефона в дошкольном возрасте
Детский психолог, нейропсихолог и семейный терапевт Наталья Наумова в беседе с «Ридусом» рассказала, что дошкольники не сильно нуждаются в телефонах. Кроме того, гаджеты способны замедлить развитие детей, ухудшить их состояние здоровья и концентрацию внимания.
По словам эксперта, чем младше ребенок, тем сложнее ему управлять собой и своим временем, ограничивать использование телефонов. В дошкольном возрасте у детей еще нет развитых волевых качеств, что повышает риск формирования зависимости от техники. В это время родителям важно уделять больше внимания детской физической активности. Ребенку нужно как можно больше двигаться, бегать, прыгать, лазить для того, чтобы в дальнейшем их мозг хорошо функционировал.
Когда телефон становится необходимостью
Когда ребенок идет в школу (чаще всего в семь лет), ситуация меняется. Телефон может понадобиться ему для связи с родителями. Но возникает вопрос: какой именно гаджет купить — кнопочный телефон или смартфон? Для базовых функций — звонков и сообщений — подойдет и простой кнопочный. Однако современные реалии школьной жизни, в том числе электронные дневники и журналы, часто требуют более функционального гаджета. Вместе с тем смартфон — это соцсети, видео, игры и другие развлечения. Это может стать вызовом для ребенка, предупреждает психолог.
Как подготовить ребенка к использованию телефона
Важно установить четкие правила. Вручая ребенку телефон, объясните, сколько времени в день можно им пользоваться. Также стоит обсудить, полностью ли его эта вещь или лишь гаджет, который родители выдают на определенное время. Так вы сможете избежать слез и ссор. Кроме того, не помешает родительский контроль. Например, можно установить ограничения на доступ к взрослым сайтам.
Наталья Наумова подчеркивает, что каждая семья может выбирать свои правила. Главное обсуждать их заранее. И они должны быть всем понятны.
Кстати, просмотр коротких видео в интернете вредит детям. Об этом ранее предупредил психолог Артур Вафин.