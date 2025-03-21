Первый гаджет. Психолог объяснила, когда ребенку можно покупать телефон

Когда ребенок идет в школу (чаще всего в семь лет), ситуация меняется. Телефон может понадобиться ему для связи с родителями. Но возникает вопрос: какой именно гаджет купить — кнопочный телефон или смартфон? Для базовых функций — звонков и сообщений — подойдет и простой кнопочный. Однако современные реалии школьной жизни, в том числе электронные дневники и журналы, часто требуют более функционального гаджета. Вместе с тем смартфон — это соцсети, видео, игры и другие развлечения. Это может стать вызовом для ребенка, предупреждает психолог.