Первые жители Тасмании использовали санитарные пожары 41 тысячу лет назад

Команда исследователей из Великобритании и Австралии проанализировали древесный уголь и пыльцу из грязи с островов в Бассовом проливе между Тасманией и Австралией. Когда-то эти острова могли быть частью сухопутного моста между Австралией и Тасманией, по которому люди мигрировали с материка. Сухопутный мост исчез около восьми тысяч лет назад после окончания последнего ледникового периода, когда повышение уровня моря окончательно отрезало Тасманию от материковой части Австралии.