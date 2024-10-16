Первые за 24 года большие панды прибыли в зоопарк Вашингтона из Китая

Трёхлетки Бао Ли и Цин Бао стали первыми за 24 года пандами, которых КНР отправила в Штаты. Юридически все чёрно-белые мишки являются собственностью Китая и используются в качестве инструмента публичной дипломатии. Прошлые постояльцы вашингтонского зоопарка Мэй Сян и Тянь Тянь были возвращены на родину в 2023-м после 23-летнего пребывания в США.