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Первые за 24 года большие панды прибыли в зоопарк Вашингтона из Китая

Национальный зоологический парк Вашингтона сообщил о прибытии из Китая двух больших панд. Самца Бао Ли и самку Цин Бао доставили с другого конца света спецбортом и разместили в реконструированных вольерах. Однако полюбоваться бамбуковыми медведями жители и гости американской столицы смогут лишь в следующем году.

Источник: РИА "Новости"

«Большие панды Бао Ли и Цин Бао уже здесь! Начиная с января 2025 года вы сможете посетить новую пару медведей в их обновлённой среде обитания на тропе “Азия”, — гласит анонс.

Трёхлетки Бао Ли и Цин Бао стали первыми за 24 года пандами, которых КНР отправила в Штаты. Юридически все чёрно-белые мишки являются собственностью Китая и используются в качестве инструмента публичной дипломатии. Прошлые постояльцы вашингтонского зоопарка Мэй Сян и Тянь Тянь были возвращены на родину в 2023-м после 23-летнего пребывания в США.