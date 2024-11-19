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Первому ребенку в РФ ввели один из самых дорогих в мире препарат

Шестилетний мальчик из Архангельской области с редким генетическим заболеванием стал первым ребенком в России, который получил лечение одним из самых дорогостоящих генных препаратов в мире Эладокаген экзупарвовек. Об этом сообщили в фонде «Круг добра».

Источник: Российская газета

Это новое инновационное лекарство применяют для лечения наследственного заболевания со сложным названием — дефицит декарбоксилазы ароматических кислот. Стоимость препарата — около 3 млн евро, и купил его для маленького пациента фонд «Круг добра». Лечение не только очень дорогое, но и сложное: препарат необходимо ввести прямо в мозг пациента. Эту уникальную операцию провели нейрохирурги Российской детской клинической больницы Минздрава России (РДКБ).

Дефицит декарбоксилазы ароматических аминокислот — это редкое наследственное заболевание, из-за которого страдает мозг и, как следствие, утрачиваются многие жизненные функции.

«Недостаточность фермента вызывает дефицит дофамина и серотонина, что уже в раннем возрасте проявляется тяжелыми симптомами: развивается мышечная гипотония, задержка двигательного и психоречевого развития, расстройство вегетативной системы. Заболевание имеет “маску”, поэтому долгое время принималось за ДЦП. Впервые в России диагноз был поставлен двум детям в отделении медицинской генетики РДКБ в 2012 году, но лечения до недавнего времени не существовало».

рассказала заведующая отделением медицинской генетики РДКБ, профессор Светлана Михайлова
заведующая отделением медицинской генетики РДКБ, профессор

Инновационный препарат Эладокаген экзупарвовек стал первым лекарством в мире, которое применяется для генной терапии этой тяжелой патологии. Некоторое время назад его включили в перечень для закупок Фонда «Круг добра», и когда в Фонд поступили заявки на терапию, лекарство было приобретено.

Первым пациентом, получившим один из самых дорогих препаратов в мире, стал шестилетний Фаддей. Сложный диагноз был ему поставлен врачами РДКБ еще в 2022 году, и вот теперь он получил возможность получить уникальную терапию.

Лечение заключается в том, что с помощью микроинфузии (укол выполняется в мозг) в организм пациента доставляется здоровая копия «поломанного» гена. Это позволяет восстановить выработку фермента, и как следствие — нейромедиаторов. Чтобы доставить лекарство точно в необходимый сегмент мозга, нейрохирурги РДКБ проводили вмешательство с использованием нейронавигационной станции.

«Особая сложность заключалась в том, что время на выполнение операции было ограничено. Препарат транспортируется при температуре минус 70 градусов, а после разморозки хранится не более шести часов. Разморозка препарата происходит за 30 минут до самой операции, — рассказал нейрохирург РДКБ Дмитрий Ращиков. — Поэтому мы провели масштабную предоперационную подготовку. С использованием технологий 3D-моделирования и МРТ- изображений головного мозга построили четыре траектории для введения препарата».

Как пояснил нейрохирург, лекарство вводится в строго определенные участки подкорковой структуры головного мозга методом микроинфузий. При помощи станции нейронавигации и ранее смоделированных траекторий врачи устанавливают в нужное положение уникальную керамическую канюлю, специально спроектированную для таких вмешательств. В течение 32 минут по этой канюле в мозг пациента поступает микродоза препарата, после чего специалисты меняют ее положение и повторяют процедуру. Операция по введению лекарства длилась пять часов.

«Данные о клиническом применении препарата представляют обнадеживающие результаты в борьбе с этой редкой и тяжелой патологией. Сразу после успешного введения в нужные зоны мозга начинается выработка нейромедиаторов, что позволяет остановить патологический процесс утраты двигательных функций и нарушений развития у пациента. Ожидаем возвращения к ребенку контроля над движениями, возможности садиться, самостоятельно передвигаться».

рассказала Светлана Михайлова

На сегодняшний день в России доступны пять генозаместительных препаратов для детей с редкими орфанными заболеваниями, закупаемые за счет средств фонда «Круг добра». Эладокаген является одним из самых дорогостоящих лекарств в мире, и Россия стала одной из шести стран, где начали его применять.

«Самый главный результат работы Фонда — это спасенные жизни. Их уже более 26 тысяч — детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями», — сказал председатель правления Фонда «Круг добра», протоиерей Александр Ткаченко.

Предполагается, что в ближайшие дни уникальную терапию получит еще один ребенок с тем же диагнозом — это семилетняя Варвара из Краснодарского края, которая сейчас находится под наблюдением специалистов отделения медицинской генетики РДКБ.