Первому ребенку в РФ ввели один из самых дорогих в мире препарат

«Особая сложность заключалась в том, что время на выполнение операции было ограничено. Препарат транспортируется при температуре минус 70 градусов, а после разморозки хранится не более шести часов. Разморозка препарата происходит за 30 минут до самой операции, — рассказал нейрохирург РДКБ Дмитрий Ращиков. — Поэтому мы провели масштабную предоперационную подготовку. С использованием технологий 3D-моделирования и МРТ- изображений головного мозга построили четыре траектории для введения препарата».