Первомай под пальмою встречай: куда отправиться на отдых в майские праздники

— За последние несколько лет мы видим, как наш внутренний туризм стремительно развивается, — говорит «ВМ» менеджер турагентства Маргарита Саргсян. — В регионах, куда еще совсем недавно направлялись единицы путешественников, да и то чаще всего самостоятельно, сейчас строят новые объекты инфраструктуры, экопарки, глемпинги, спа-салоны, отели, предлагают авторские пешеходные или велосипедные экскурсии, водят в маленькие уютные музеи и готовы открывать местные тайны и легенды.