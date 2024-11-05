Первоклассник не хочет ходить в школу: как родителям помочь ребенку

Детский сад немного готовит ребенка к школе, социализирует. Однако если он туда не ходил, не факт, что ему будет сложно адаптироваться к первому классу. Важно быть готовым принимать правила школьной жизни, обладать достаточной гибкостью и устойчивостью. С этим ребенку могут помочь родители, которые в первую очередь не должны отправлять его в школу раньше времени.