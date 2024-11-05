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Первоклассник не хочет ходить в школу: как родителям помочь ребенку

Случается, что дошкольник мечтает пойти в первый класс, с радостью отправляется на линейку 1 сентября, но потом в нем внезапно что-то меняется. Ребенок отказывается идти в школу после каникул, капризничает, не хочет учиться. Эксперты объяснили, почему так происходит и как быть родителям в таких ситуациях.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: freepik.com.ru

Так, школьный психолог Александр Николаев и детский психолог Вера Сафронова по просьбе издания «Мел» составили гид для мам и пап, чьи дети сейчас проходят адаптацию к первому классу.

Шесть неочевидных фактов о первоклассниках

1. За эйфорией первых недель часто следует откат

Сначала у первоклассника две-четыре активные недели. Для него все новое, ребенок с удовольствием ходит в школу. Однако затем морально-волевые качества, которые были на пике, угасают. В это время ребенок может, например, внезапно заболеть. Это механизм психологической защиты: нервная система истощается, и организм буквально отправляет человека отдыхать.

2. У адаптации есть второй период, он называется «неустойчивое приспособление»

Примерно к пятой неделе ребенок начинает понимать, чего от него хотят, он осознает, что школа — это рутина. Новоиспеченный ученик может начать терять интерес к урокам, лениться, капризничать по утрам. Родителям важно понимать, что это естественная часть адаптации, нужно поддерживать ребенка и все принимать, а не ругать его.

3. Жизнь наладится примерно через полгода

Часто к концу второй четверти процессы адаптации завершаются. Порой этот период растягивается на больший срок, и это тоже нормально.

4. Посещение детского сада не гарантирует быстрых успехов в первом классе

Детский сад немного готовит ребенка к школе, социализирует. Однако если он туда не ходил, не факт, что ему будет сложно адаптироваться к первому классу. Важно быть готовым принимать правила школьной жизни, обладать достаточной гибкостью и устойчивостью. С этим ребенку могут помочь родители, которые в первую очередь не должны отправлять его в школу раньше времени.

5. Адаптация пройдет тяжелее, если ребенок не готов к школе физиологически

Зачастую взрослые оценивают готовность ребенка к школе по интеллектуальным признакам (например, по тому, что он научился считать), но не учитывают психологическую и физиологическую готовность — уровень развития моторики, координации движений, выносливости. Оценить готовность ребенка к школе может нейропсихолог. Он также подскажет, что делать, если ребенок уже пошел в школу, но пока для нее не созрел.

6. Адаптация может пойти не по плану

На это указывают перманентное нервное напряжение, тревожность, которые сохраняются даже в выходные. Школьник в таком состоянии может заплакать по пустяковому поводу. Кроме того, он может страдать расстройством сна, энурезом, энкопрезом, возможны жалобы на боль в животе, тошноту, головную боль. Также на то, что адаптация идет не по плану, указывают невротические проявления (ребенок начал грызть ногти и прочее), тревожность, страхи, агрессия, апатия, нежелание говорить о школе или идти туда.

Шесть советов, как помочь ребенку в кризисе

Если родители заметили у ребенка вышеперечисленные симптомы, нужно обратиться к психологу или к детскому неврологу. Если же у ребенка временные капризы, проблемы с вниманием и мотивацией — это вполне нормальное явление и кризис, который скоро пройдет. Однако и этот период можно облегчить. Вот несколько советов, как это сделать.

  • ⁠Адаптация к школе — период повышенной тревожности. В связи с этим родителям важно обращать внимание на то, как ребенок с ней справляется: играет, рисует, активнее двигается. У него должна быть возможность сбросить напряжение в процессе комфортной для него деятельности.
  • Пересмотрите нагрузку. В первые три месяца в школе в график ребенка не стоит включать новые активности, например кружки и секции. По возможности не стоит оставлять ребенка на продленку, ее лучше начинать со второй четверти.
  • Во время адаптации нужно делать акцент на поддержке, а не на замечаниях. Неудачи надо расценивать как опыт и возможность исправить ошибки. Замечания могут нанести непоправимый удар по самооценке ребенка, которая и так очень неустойчива в новых условиях.
  • Хорошо работает техника «бутерброд» — «похвала-критика-похвала». Иными словами, нужно похвалить, затем рассказать, что не так, и закончить чем-то хорошим.
  • Иногда ребенок элементарно нуждается в том, чтобы побыть с родителями. Взрослым может казаться, что школьникам этого нужно меньше, но нужно находить время для того, чтобы просто поговорить по душам.
  • Адаптация — сложный период и для родителей. Им нужно работать со своими ожиданиями как к себе, так и к ребенку. Важно восстанавливаться, чтобы не срываться на крик в конце дня.

Дети-школьники нередко заставляют родителей беспокоиться. Например, они могут начать прогуливать школу и перестать делать уроки. Что делать в таких случаях, объясняла системный семейный психотерапевт и преподаватель Московского института психоанализа Екатерина Кулагина.