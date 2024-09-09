Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первое издание книги о Гарри Поттере продали на аукционе за $8,6 тыс

Первое издание книги британской писательницы Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» 1997 года, приобретенное 27 лет назад за 3,5 фунтов стерлингов, продано на аукционе за 6,6 тыс. фунтов стерлингов ($8,6 тыс.). Глава аукционного дома Richard Winterton Auctioneers Ричард Уинтертон уточнил, что это одна из самых высоких цен, предложенных на торгах за экземпляры книги.

Источник: AP 2023

На торги прибыли более 30 человек из США и Великобритании, еще два человека делали ставки по телефону, сообщается на сайте аукционного дома. Один из них предложил $8,6 тыс. и получил книгу.

Выставленный на аукцион экземпляр в 1997 году приобрела Джейн Томпсон-Уэбб в книжном магазине в Бирмингеме. Всего в тот год было напечатано 500 экземпляров книги. 300 из них разослали в библиотеки Великобритании, 200 поступили в продажу.

В 2021 году в США на аукционе Heritage Auctions первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень» продали за рекордную сумму — $471 тыс. Самой дорогой из проданных предметов франшизы стала оригинальная акварельная иллюстрация, ставшая обложкой для первого издания книги о Гарри Поттере: в июне 2024 года на аукционе Sotheby’s за нее отдали $1,9 млн.