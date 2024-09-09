Первое издание книги о Гарри Поттере продали на аукционе за $8,6 тыс

В 2021 году в США на аукционе Heritage Auctions первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень» продали за рекордную сумму — $471 тыс. Самой дорогой из проданных предметов франшизы стала оригинальная акварельная иллюстрация, ставшая обложкой для первого издания книги о Гарри Поттере: в июне 2024 года на аукционе Sotheby’s за нее отдали $1,9 млн.