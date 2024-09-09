Первое издание книги о Гарри Поттере продали на аукционе за $8,6 тыс

На торги прибыли более 30 человек из США и Великобритании, еще два человека делали ставки по телефону, сообщается на сайте аукционного дома. Один из них предложил $8,6 тыс. и получил книгу.
Выставленный на аукцион экземпляр в 1997 году приобрела Джейн Томпсон-Уэбб в книжном магазине в Бирмингеме. Всего в тот год было напечатано 500 экземпляров книги. 300 из них разослали в библиотеки Великобритании, 200 поступили в продажу.
В 2021 году в США на аукционе Heritage Auctions первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень» продали за рекордную сумму — $471 тыс. Самой дорогой из проданных предметов франшизы стала оригинальная акварельная иллюстрация, ставшая обложкой для первого издания книги о Гарри Поттере: в июне 2024 года на аукционе Sotheby’s за нее отдали $1,9 млн.