Первое издание «Государя» Макиавелли выставят на аукцион

Итальянец Никколо Макиавелли, живший на рубеже XV и XVI веков, всю жизнь работал дипломатом, заботился о маме и иногда писал книги. Одна из них, «Государь», была написана как учебник специально для правителя Флоренции Лоренцо Медичи, а в итоге прославила автора на весь мир и даже 500 лет спустя тесно связывает его имя с идеей политических махинаций.