Первое издание «Государя» Макиавелли выставят на аукцион

Итальянец Никколо Макиавелли, живший на рубеже XV и XVI веков, всю жизнь работал дипломатом, заботился о маме и иногда писал книги. Одна из них, «Государь», была написана как учебник специально для правителя Флоренции Лоренцо Медичи, а в итоге прославила автора на весь мир и даже 500 лет спустя тесно связывает его имя с идеей политических махинаций.
Недавно на аукцион выставили первое, прижизненное издание «Государя». Всего в начале XVI века было выпущено 11 экземпляров книги. Десять из них, как пишет CNN, находится в различных итальянских библиотеках — а 11-й может купить каждый, кому хватит на это средств.
Аукционный дом Sotheby’s ожидает, что книга уйдет с молотка за 300 тысяч фунтов (почти 40 млн рублей). Предыдущий обладатель книги пожелал остаться инкогнито. Гэбриэл Хитон, специалист Sotheby’s по вопросам редких книг и манускриптов, сообщает, что о других прижизненных изданиях «Государя» в частных руках ему неизвестно.
«Это одна из величайших книг по политологии в мире и одна из самых знаменитых книг в XVI веке, тем более в первом издании: уникальное сокровище», — рекламирует книгу Гэбриэл, прибавляя, что он в восторге от того, то причастен к ее перепродаже.
У книги также сохранился итальянский переплет из начала XVII века, а в комплект с ней покупатель получит еще и «Историю Флоренции» Макиавелли — впрочем, во втором издании (зато это самая толстая книга писателя).
Макиавелли писал книгу в заточении: в 1512 году семья Медичи вернула себе власть во Флоренции, разгромив республику, и дипломат попал за решетку по подозрению в сговоре с республиканцами.
Тем не менее, Никколо, мечтавший о том, что Италия, которая тогда была раздроблена на множество маленьких княжеств, сможет объединиться и превратиться в сильную державу, написал книгу специально для своего пленителя. Он был уверен, что Лоренцо Медичи, как никто другой, имеет возможность объединить страну.
Книга, впрочем, не помогла Италии объединиться: в 1527 году, в год смерти Макиавелли, войска римского императора Карла V заняли северную половину страны и разграбили Рим, и Италия на много столетий потеряла самостоятельность.
В 1559 году книги Макиавелли запретила католическая церковь, сочтя их опасными для благочестивых католиков. Заново труд переиздали лишь спустя 70 лет.
Выставленное на продажу издание тоже находилось в библиотеке, и его явно прятали: в книге вырвана первая страница с заглавием. В 1532 году экземпляр приобрел английский коллекционер, а дальнейшая судьба текста до недавнего времени была неизвестной.
Кроме того, согласно каталожному описанию, один из читателей подчеркнул 18 главу: в ней автор рассуждает, должен ли государь держать слово, или важнее лишь создавать видимость, что он выполняет свои обещания.
Ранее рассказывали, что на аукцион выставили часы капитана, который спас выживших после крушения «Титаника».