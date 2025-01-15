Первое издание «Гарри Поттера» спасли из кучи мусора

В Великобритании первое издание «Гарри Поттер и философский камень» от отправки на свалку спас управляющий аукционным домом NLB Дэниел Пирс. Как сообщает BBC, редкую книгу мужчина нашел среди вещей умершего человека, которые были предназначены для свалки.
Пирс рассказал, что на то, что книга относится именно к первому изданию, указывает ошибка в написании «Philosophy’s» на оборотной стороне книги, в котором отсутствует буква «o».
По словам Пирса, семья в восторге от такой находки, которая лежала на полке 20 лет. Найденный экземпляр в отличном состоянии, хотя обычно такие книги имеют изъяны в виде поврежденных страниц или обложки, а также потрепанного корешка.
Хорошая сохранность объясняется тем, что книга долгое время хранилась в библиотеке. Первый тираж был выпущен в количестве 500 экземпляров, 200 из которых были отправлены в магазины, а 300 — в публичные читательские залы.
На первой странице книги карандашом сделана пометка «2 фунта стерлингов». Это была цена, по которой библиотека продала издание при получении. Теперь книга будет выставлена на аукцион за 40 тысяч фунтов стерлингов (чуть больше пяти миллион рублей).
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