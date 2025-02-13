Первая в России женщина-машинист «Сапсана» выполнила дебютный рейс

Первая в истории российских железных дорог женщина-машинист электропоезда Софья Дорофеева стала еще и первой женщиной в стране, кто получил допуск на право управления высокоскоростными поездами «Сапсан». Об этом сообщили в телеграм-канале РЖД.
В рейс между Москвой и Санкт-Петербургом девушка отправилась в паре с опытным машинистом «Сапсана» Сергеем Журба. Летом прошлого года Дорофеева приняла решение освоить управление «Сапсанами» и «Ласточками». Успешно прошла обучение в учебном центре дирекции скоростного сообщения РЖД в Санкт-Петербурге, затем стажировку.
«Чтобы получить допуск к управлению скоростными поездами, надо было сделать шаг назад: заново пройти обучение, практику. Были трудности, но я справлялась с ними, не без помощи своих друзей и семьи. Все это ради мечты — в будущем стать машинистом на ВСМ», — поделилась машинист Дорофеева.
Софья Дорофеева работает в составе локомотивных бригад с 2021 года: сначала помощником машиниста, а потом и машинистом пригородного электропоезда серии ЭД4М.
«Я приняла решение развиваться, мне интересно изучать абсолютно другой подвижной состав, который принципиально отличается от привычных электричек, проходить путь заново, но совершенно на других скоростях», — рассказывает она.
Высокоскоростной поезд «Сапсан» получил свое название от самой быстрой птицы семейства соколиных. «Сапсан» развивает скорость до 250 км/ч и полностью адаптирован к особенностям российского климата.
Первые женщины-помощники машинистов, а потом и машинисты поездов дальнего следования появились в России несколько лет назад. Но у «Сапсанов» их еще не было. Профессию машиниста локомотива Софья Дорофеева получила еще в 2020 году, когда уже стало известно, что с 2021-го законодательно в нашей стране разрешат женщинам занимать пост машиниста локомотива, электропоезда, скоростных и высокоскоростных поездов.
Другая сотрудница РЖД, екатеринбурженка Оксана Соколова, в 2022 году стала первой женщиной-машинистом в России, работающей на поездах дальнего следования. В момент начала учебы ей был 41 год, но в решении о получении новой специальности ее поддержали супруг и трое детей.
Возможность работать машинистами и помощниками машинистов у женщин появилась с 1 января 2021 года, благодаря изменениям, внесенным Министерством труда и социальной защиты России в перечень доступных для женщин профессий. Перечень недоступных ранее для женщин профессий сократили в четыре раза до 100, вместо прежних 456 позиций.