Первая в России женщина-машинист «Сапсана» выполнила дебютный рейс

Первые женщины-помощники машинистов, а потом и машинисты поездов дальнего следования появились в России несколько лет назад. Но у «Сапсанов» их еще не было. Профессию машиниста локомотива Софья Дорофеева получила еще в 2020 году, когда уже стало известно, что с 2021-го законодательно в нашей стране разрешат женщинам занимать пост машиниста локомотива, электропоезда, скоростных и высокоскоростных поездов.