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Первая в России природная колония редких нетопырей обнаружена на Фальшивом острове

В Дальневосточном морском заповеднике ученые обнаружили пещеру со скоплением краснокнижных алашаньских нетопырей. Это уникальный случай. Раньше колонии нетопырей (в основном самки с детенышами) встречали только в человеческих постройках. В естественной же среде впервые в России. Об этом 8 ноября рассказывает дирекция заповедника Земля леопарда, в управлении которой находится и Дальневосточный морской заповедник.

Источник: Todd Cravens/CC0

Открытие сделали специалисты лаборатории эволюционной зоологии и генетики ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН, обследуя небольшой грот на мысе острова Фальшивый, который находится в глубине бухты Новик на Русском острове.

Алашаньский нетопырь — редкий перелетный вид, зимующий в теплых странах; в России он встречается только в Приморском крае. Их колонии изредка видели под крышами зданий и на чердаках. Вообще, жить колонией для летучих мышек не очень безопасно, но в заповеднике люди им не угрожают.

«Нахождение выводковой колонии в естественном природном гроте — явление уникальное, которое свидетельствует о том, что знания об этом виде в Приморском крае далеко не полны», — отмечают в заповеднике.