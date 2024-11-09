Первая в России природная колония редких нетопырей обнаружена на Фальшивом острове

Алашаньский нетопырь — редкий перелетный вид, зимующий в теплых странах; в России он встречается только в Приморском крае. Их колонии изредка видели под крышами зданий и на чердаках. Вообще, жить колонией для летучих мышек не очень безопасно, но в заповеднике люди им не угрожают.