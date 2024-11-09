Первая в России природная колония редких нетопырей обнаружена на Фальшивом острове

Открытие сделали специалисты лаборатории эволюционной зоологии и генетики ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН, обследуя небольшой грот на мысе острова Фальшивый, который находится в глубине бухты Новик на Русском острове.
Алашаньский нетопырь — редкий перелетный вид, зимующий в теплых странах; в России он встречается только в Приморском крае. Их колонии изредка видели под крышами зданий и на чердаках. Вообще, жить колонией для летучих мышек не очень безопасно, но в заповеднике люди им не угрожают.
«Нахождение выводковой колонии в естественном природном гроте — явление уникальное, которое свидетельствует о том, что знания об этом виде в Приморском крае далеко не полны», — отмечают в заповеднике.