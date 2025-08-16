Первая реакция мировых СМИ на переговоры Путина и Трампа на Аляске

«Идея о том, что Россия появилась на Аляске, чтобы утвердить свою роль в новом миропорядке, прослеживается и в другом. Министр иностранных дел Лавров прибыл в Анкоридж в белом свитере с надписью СССР. С одной стороны это провокация. С другой — прямой сигнал, что правительство Путина сохраняет преемственность Советского Союза, который, по мнению Кремля, никогда не должен был распасться», — говорится в публикации.