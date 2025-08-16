Особый жест Трампа Путину
The Washington Post указывает на гостеприимство, которое американский лидер оказал российскому коллеге.
«Трамп приветствовал своего российского коллегу, когда тот сошел с трапа президентского самолета Ил-10, а затем они оба сели в бронированный автомобиль Трампа. Это был жест гостеприимства, оказанный Путину столь желанный прием в Америке», — пишет издание.
Такое поведение Трампа, по мнению авторов статьи, связано со стремлением получить Нобелевскую премию мира, а для этого ему необходимо внести свой вклад в урегулирование конфликта на Украине.
Причем решение кризиса станет существенным козырем для Трампа и во внутренней политике США. Главный оппонент Трампа на выборах 2016 года Хилари Клинтон заявила, что готова лично выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию, если ему удастся завершить боевые действия на Украине.
«Знаете, если бы мы могли это осуществить, если бы президент Трамп был архитектором этого, я бы номинировала его на Нобелевскую премию мира», — приводит ее слова Fox News.
Общение без переводчика
New York Times пишет, что Трамп встретил Путина как «уважаемого пэра», несмотря на то, что он — глава государства, находящегося под американскими санкциями.
«Они широко улыбнулись, пожали друг другу руки перед камерами и вместе прошли по красной дорожке, над которой пролетели военные самолёты. Затем Путин, достаточно хорошо владеющий английским, чтобы поддерживать беседу, и Трамп сели в президентский лимузин США, где общались без переводчика. Крайне необычно видеть лидеров двух сверхдержав, особенно противоборствующих, едущими в одной машине», — сказано в публикации.
Кроме того, авторы статьи подчеркивают, что президент США «восхищается господином Путиным, которого другие западные лидеры часто считают воинствующим человеком».
«Впечатляющая картина»
Телеканал CNN охарактеризовал встречу российского лидера Трампом как «впечатляющую картину».
«Улыбающийся Владимир Путин выглядывал из окна бронированного лимузина президента Дональда Трампа, когда они проезжали мимо ряда камер у взлётно-посадочной полосы на Аляске», — пишет телеканал.
Встречая Путина Трамп, как подмечают авторы публикации, поаплодировал, приветствуя президента России на американской земле.
«Российский президент известен тем, что выражает своё отношение к происходящему через позу. Бывшие президенты США отмечали его привычку сутулиться во время выступления, что служило признаком его незаинтересованности. На Аляске он не сутулился. Наоборот, во время встречи он сидел, подавшись вперёд, сцепив руки», — добавляет CNN.
Предпочтение Путину, а не Зеленскому
NBC сравнивает то, как Трамп принимал в США президента России и главу киевского режима, и сравнение это не в пользу главы киевского режима.
«Кажущееся тёплым приветствие Трампа в адрес Путина резко контрастирует с необычным столкновением Трампа и Зеленского в Белом доме в конце февраля. Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс раскритиковали Зеленского в Овальном кабинете, упрекнув украинского президента за то, что он не проявил должной благодарности США за военную помощь», — напоминает СМИ.
Кадры, на которых Трамп и Путин жмут друг другу руки и смеются на взлётной полосе, пишет NBC, «просто потрясают».
«Эти исторические кадры будут пересматривать и пересматривать ещё долгие годы», — говорится в статье.
Истерика европейцев
Главный редактор Bild Пауль Ронцхаймер подверг критике Трампа за столь теплый прием Путина, в особенности ему не понравились аплодисментами.
«Ни одно российское пропагандистское агентство не могло бы представить себе лучшего образа, чем приветствие президента США аплодисментами на красной дорожке», — написал журналист в X.
Возвращение Россией статуса великой державы
Испанская La Vanguardia пишет, что сам факт визита Путина наглядно демонстрирует, что РФ вернула себе статус великой державы, «как во времена Советского Союза».
«Идея о том, что Россия появилась на Аляске, чтобы утвердить свою роль в новом миропорядке, прослеживается и в другом. Министр иностранных дел Лавров прибыл в Анкоридж в белом свитере с надписью СССР. С одной стороны это провокация. С другой — прямой сигнал, что правительство Путина сохраняет преемственность Советского Союза, который, по мнению Кремля, никогда не должен был распасться», — говорится в публикации.