Первая леди Бразилии оскорбила Илона Маска на мероприятии G20

Пока она говорила, раздался гудок корабля, и она пошутила: «Я думаю, это Илон Маск», а затем добавила: «Я тебя не боюсь, Илон Маск». Кроме того, отмечают собеседники агентства, Лула да Силва выразилась нецензурной бранью в адрес американского предпринимателя.