Первая леди Бразилии оскорбила Илона Маска на мероприятии G20

Пока она говорила, раздался гудок корабля, и она пошутила: «Я думаю, это Илон Маск», а затем добавила: «Я тебя не боюсь, Илон Маск». Кроме того, отмечают собеседники агентства, Лула да Силва выразилась нецензурной бранью в адрес американского предпринимателя.
Маск, владелец соцсети X, отреагировал на замечания первой леди Бразилии, опубликовав смеющийся во весь голос эмодзи.
В другой публикации он добавил, что действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не выиграет на следующих выборах.
Ранее, 13 сентября, стало известно, что счета платформы Х и Starlink будут разблокированы в Бразилии после уплаты штрафа в пользу государства. Уточнялось, что общая сумма уплаченных штрафов составила $3,3 млн.
Верховный суд Бразилии распорядился приостановить работу Х в стране 30 августа. Постановление о закрытии связано с истекшим сроком по назначению законного представителя в Бразилии. Ежедневный штраф в $9 тыс. за использование социальной сети Х (бывш. Twitter) был введен в Бразилии 31 августа, после принятия решения суда.
29 августа стало известно о заморозке счетов компании Илона Маска Starlink Holding в Бразилии. В свою очередь, Маск назвал действия бразильского суда в отношении Starlink незаконными. Компания Starlink также обращалась в Верховный суд Бразилии с просьбой разблокировать счета.
До этого, 17 августа, компания Илона Маска заявила, что закрывает свое представительство в Бразилии из-за угроз сотрудникам со стороны местных властей.