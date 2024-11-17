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Первая леди Бразилии оскорбила Илона Маска на мероприятии G20

Первая леди Бразилии Джанжа Лула да Силва оскорбила американского миллиардера Илона Маска во время светского мероприятия G20 в Рио-де-Жанейро, на котором она говорила о необходимости регулирования социальных сетей для пресечения дезинформации. Об этом в воскресенье, 17 ноября, сообщает агентство Reuters.

Источник: Reuters

Пока она говорила, раздался гудок корабля, и она пошутила: «Я думаю, это Илон Маск», а затем добавила: «Я тебя не боюсь, Илон Маск». Кроме того, отмечают собеседники агентства, Лула да Силва выразилась нецензурной бранью в адрес американского предпринимателя.

Маск, владелец соцсети X, отреагировал на замечания первой леди Бразилии, опубликовав смеющийся во весь голос эмодзи.

В другой публикации он добавил, что действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не выиграет на следующих выборах.

Ранее, 13 сентября, стало известно, что счета платформы Х и Starlink будут разблокированы в Бразилии после уплаты штрафа в пользу государства. Уточнялось, что общая сумма уплаченных штрафов составила $3,3 млн.

Верховный суд Бразилии распорядился приостановить работу Х в стране 30 августа. Постановление о закрытии связано с истекшим сроком по назначению законного представителя в Бразилии. Ежедневный штраф в $9 тыс. за использование социальной сети Х (бывш. Twitter) был введен в Бразилии 31 августа, после принятия решения суда.

29 августа стало известно о заморозке счетов компании Илона Маска Starlink Holding в Бразилии. В свою очередь, Маск назвал действия бразильского суда в отношении Starlink незаконными. Компания Starlink также обращалась в Верховный суд Бразилии с просьбой разблокировать счета.

До этого, 17 августа, компания Илона Маска заявила, что закрывает свое представительство в Бразилии из-за угроз сотрудникам со стороны местных властей.