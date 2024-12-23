Первая красавица советского кино: к 90-летию актрисы Натальи Фатеевой

В 1956 году Наталья Фатеева начала сниматься в кино, сыграв Таню Оленину в фильме «Есть такой парень». В ее фильмографии в этот период также фильмы «Капитан “Старой черепахи”», «Дело “пестрых”, “Случай на шахте восемь”, “Наш общий друг”, “Битва в пути”.