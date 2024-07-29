Первая буква: как создавалась группа «Альфа»

29 июля 1974 года было создано подразделение «А», иначе «Альфа» — лучшая в мире группа спецназа. Это синоним отваги и профессионализма. Но главное в службе в подразделении «А» — верность Родине. Подробности — в материале «Известий».
Рождение службы
В июне 1974 года начальника 7-го управления КГБ Михаила Милютина вызвали к заместителю Председателя Комитета, генерал-полковнику Семену Цвигуну, который начал без предисловий: «Принято решение создавать особый секретный отряд для борьбы с терроризмом». В то время волна насилия прошла по всему миру, не миновав и Советского Союза. Захваты заложников на Олимпийских играх, в самолетах, в посольствах — всё это стало «рабочими буднями» их полиции, нашей милиции и Госбезопасности. Нужно было вывести борьбу с этой напастью на новый уровень, пресекая деятельность экстремистов.
Служба создавалась не с нуля. Традиции спецназа госбезопасности были заложены в годы Великой Отечественной войны и связаны прежде всего с деятельностью групп Павла Судоплатова и Наума Эйтингона. Но с тех пор прошло несколько десятилетий и требовалась новая экипировка — особые шлемы, бронежилеты, штурмовые комбинезоны, специальное оружие и снаряжение, от водолазного до альпинистского. И тактические наработки на разные варианты развития чрезвычайных событий. Поэтому к проекту подключили и ученых, и ветеранов службы. Но они получили название «А», то есть «антитеррор», а в народе — «Альфа». Юрий Андропов считал, что в Комитете Госбезопасности СССР должно быть образцовое спецподразделение, которому будут по плечу самые невероятные задания.
Попасть в группу «Альфа» было непросто. Добровольцев (а других в спецназе «А» не бывает) гораздо больше, чем вакансий. Формированием подразделения занимался майор Роберт Ивон. До назначения первого командира — Героя Советского Союза Виталия Бубенина — именно он отвечал за подготовку группы. А на должности начальника «семерки» осенью Милютина заменил генерал Алексей Бесчастнов, который приложил немало усилий для создания действенного спецподразделения.
Тянуть с подготовкой группы не стали — уже в сентябре первые альфовцы, получив обмундирование и оружие, приступили к тренировкам. Поначалу отборных бойцов группы «А» было совсем немного — 30 человек. Среди них преобладали мастера, кандидаты в мастера и перворазрядники различных видов спорта. За плечами каждого — стаж работы в органах. Время показало, что подготовка высококлассного бойца требует около пяти лет. Все офицеры без исключения были квалифицированными парашютистами, осваивали программу боевых пловцов, могли управлять автомобилями любых типов, вести огонь из любой боевой машины, с первого выстрела, на ходу, в любое время суток.
Кроме боевой и спортивной подготовки, они интенсивно занимались психологией. Группу с самого начала настраивали на применение оружия только в крайней ситуации. Самая почетная победа — бескровная, так говорил Ивон. Прежде чем начинать боевую операцию, нужно продемонстрировать силу в уверенном и обстоятельном разговоре с преступником, в котором последнего ожидали ловушки. И в этом искусстве альфовцы были и остаются высокими профессионалами. Их методики создавались самостоятельно, ведь и израильский, и американский спецназ свои наработки в борьбе с террористами держал в секрете. Секретными остаются и тактические варианты группы «А».
На территории США
В 1979 году председатель КГБ СССР Юрий Андропов дал такое указание: «Личный состав Группы “А” должен хорошо понимать, что ему, как правило, придется сталкиваться с особо опасным противником, что требует не только смелости и отваги, но и военной хитрости, решительности в действиях, готовности принимать самостоятельные решения (в пределах поставленной задачи), исходя из складывающейся обстановки на месте. Надо, чтобы группа интенсивнее тренировалась в этом».
В том же году «Альфе» пришлось провести опасную операцию на территории противника, хотя и в центре Москвы, на Садовом кольце — в здании посольства США. История странная. Психически больной человек на удивление легко (при помощи американского дипломата, который, возможно, сыграл в этом деле провокационную роль) проник на территорию посольства и собирался взорвать бомбу, если его немедленно не выпустят за рубеж. В помещении консульского отдела Геннадий Зайцев остался с террористом один на один.
Им оказался 23-летний житель Херсона Юрий Власенко, который приехал поступать в МГУ, но провалил экзамены и с горя решил покинуть страну таким вот диким способом. На уговоры он не поддавался. Террориста нейтрализовали с помощью слезоточивого газа. И хотя бомба взорвалась, не пострадал ни один дипломат, ни один работник посольства. Погиб лишь сам террорист. И все-таки Андропов устроил альфовцам «разбор полетов», заявив, что «операция слишком затянулась». Впредь предстояло действовать аккуратнее.
Операции из учебников
Летом 1978 года группа пловцов «Альфы» направилась на Кубу. На Острове свободы тогда проводился международный фестиваль молодежи и студентов, бойцам предстояло обеспечивать безопасность морских лайнеров «Грузия» и «Леонид Собинов», на которых проживали советские студенты — участники фестиваля. Вроде бы почти «курортное» задание. Но много лет спустя бывший начальник разведки ВМФ Великобритании Дик Уоллис в разговоре с генералом Зайцевым многозначительно бросил загадочную фразу: «А вы ведь на Кубе тогда побывали не зря».
Одновременно шла разработка плана «Набат» для контртеррористических операций по освобождению заложников на авиабортах. Таких операций с тех пор было немало, и «Альфа» показала в них безупречный профессионализм. Многие акции вошли в историю и в учебники. Например,
В 1979 году, вместе с другими спецгруппами, «Альфа» участвовала в операции «Шторм-333». Это — вошедший во все учебники штурм дворца Тадж-Бек — резиденции президента Хафизулы Амина в Кабуле. Как известно, задание удалось выполнить за 43 минуты, но в том бою погибли два офицера «Альфы», еще двое получили золотые звезды Героев Советского Союза, а ранения (в том числе тяжелые) получили все участники операции. Но ни одного оперативника не уволили по ранению. Так, майор Валерий Емышев, первым, под огнем, прорвавшийся во дворец и потерявший в том бою руку, стал заместителем командиры «Альфы» по работе с личным составом.
Сразу после этой операции бойцы группы «А» стали охранять высших должностных лиц правительства Демократической Республики Афганистан. В те годы штат группы увеличивался не раз, а через Афганистан прошли сотни альфовцев. Они входили в отряды специального назначения КГБ СССР «Каскад» и «Каскад-2», которые действовали в самых ответственных боевых операциях, выводя из окружения наших солдат.
В конце 1980-х советские вооруженные силы вышли из Афганистана. Но работы меньше не стало. На излете перестройки в Советском Союзе возникло сразу несколько горячих точек, к тому же активизировался и получил вооружение уголовный мир. В 1989 году в Осетии, в городе Орджоникидзе (ныне — Владикавказ) группа бандитов-наркодилеров захватила в заложники детей. Операцией руководил Герой Советского Союза Зайцев. С преступниками удалось договориться: они отпустили детей. Их доставили в Израиль. А потом, по договоренности с правительством СССР, возвратили на родину, чтобы судить.
Миротворцы на все времена
Хмурым октябрем 1993 года, отказавшись штурмовать здание Верховного Совета, офицеры «Альфы» по собственной инициативе вступили в переговоры с руководителями оппозиции и помогли обеспечить эвакуацию людей. В часы, когда в России разгорались всполохи гражданской войны, они снова показали себя спасателями, настоящими миротворцами. И подтвердили: в «Альфе» понятие о воинской чести не устарело. Оно остается принципом службы.
Во время второй Чеченской войны «Альфа» противостояла международным террористам. Навсегда останется в истории и образ спецназовца, прикрывающего собой школьников в Беслане. Эту героическую и горькую страницу тоже не вычеркнуть из летописи «Альфы».
И в наше время бойцы управления «А» Центра специального назначения ФСБ днем и ночью на страже безопасности России. За спиной — полвека боевых операций и тысячи спасенных жизней, первые места на международных соревнованиях групп спецназа. Современные альфовцы достойны своих предшественников, за их плечами — операции в Сирии и в зоне СВО. Они неукоснительно следуют своему девизу — «Победить и вернуться!».
Арсений Замостьянов
Автор — заместитель главного редактора журнала «Историк»