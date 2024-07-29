Первая буква: как создавалась группа «Альфа»

Служба создавалась не с нуля. Традиции спецназа госбезопасности были заложены в годы Великой Отечественной войны и связаны прежде всего с деятельностью групп Павла Судоплатова и Наума Эйтингона. Но с тех пор прошло несколько десятилетий и требовалась новая экипировка — особые шлемы, бронежилеты, штурмовые комбинезоны, специальное оружие и снаряжение, от водолазного до альпинистского. И тактические наработки на разные варианты развития чрезвычайных событий. Поэтому к проекту подключили и ученых, и ветеранов службы. Но они получили название «А», то есть «антитеррор», а в народе — «Альфа». Юрий Андропов считал, что в Комитете Госбезопасности СССР должно быть образцовое спецподразделение, которому будут по плечу самые невероятные задания.