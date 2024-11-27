Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Персональный укол. Эксперты говорят, как работают прививки против рака

Кого будут лечить вакциной от рака, которую президент назвал прорывом?

Источник: Freepik

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказала, что ведомство «фактически завершило» цикл исследований вакцины от рака. Ее применение у животных замедлило развитие опухоли и сократило ее объем на 75—80%.В следующем, 2025 году вакцину планируется применять для лечения пациентов.

ФМБА разработало мРНК-вакцину от аденокарциномы кишечника (одной из самых агрессивных опухолей).

Такая вакцина помогает иммунной системе распознавать и уничтожать опухолевые клетки.

мРНК-вакцины создаются персонально для каждого пациента. Для этого используется свежая опухолевая ткань, полученная во время операции.

Затем производится отбор «узнаваемых» пептидов (цепочек аминокислот, из которых состоят белки) и синтезируется кодирующая молекула мРНК.

Процесс изготовления индивидуальной вакцины занимает около 6−8 недель.

Противораковая вакцина — терапевтическая, то есть она используется не для профилактики, а как лекарственное средство при уже развившемся заболевании и не заменяет другие методы лечения.

Также вакцину от рака нельзя назвать панацеей. Она эффективна при определенных видах онкологических заболеваний, для лечения которых применяется иммунотерапия. Вакцины будут применяться в том числе и для борьбы с метастазами, при которых не всегда возможно применение хирургических методов лечения.

Параллельно в ФМБА проводятся исследования вакцин и от других видах рака — в частности, меланомы, рака кожи и глиобластомы — опухоли головного мозга.

По словам директора научно-исследовательского института экспериментальной диагностики и терапии опухолей Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Блохина, кандидата биологических наук Вячеслава Косорукова, мРНК-вакцины — одно из самых передовых направлений. Но сегодня развиваются и другие вакцинные технологии — в частности, выделенные белки на специальных носителях, пептидные и неоантигенные вакцины.