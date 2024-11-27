Персональный укол. Эксперты говорят, как работают прививки против рака

Также вакцину от рака нельзя назвать панацеей. Она эффективна при определенных видах онкологических заболеваний, для лечения которых применяется иммунотерапия. Вакцины будут применяться в том числе и для борьбы с метастазами, при которых не всегда возможно применение хирургических методов лечения.