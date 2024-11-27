Персональный укол. Эксперты говорят, как работают прививки против рака

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказала, что ведомство «фактически завершило» цикл исследований вакцины от рака. Ее применение у животных замедлило развитие опухоли и сократило ее объем на 75—80%.В следующем, 2025 году вакцину планируется применять для лечения пациентов.
ФМБА разработало мРНК-вакцину от аденокарциномы кишечника (одной из самых агрессивных опухолей).
Такая вакцина помогает иммунной системе распознавать и уничтожать опухолевые клетки.
мРНК-вакцины создаются персонально для каждого пациента. Для этого используется свежая опухолевая ткань, полученная во время операции.
Затем производится отбор «узнаваемых» пептидов (цепочек аминокислот, из которых состоят белки) и синтезируется кодирующая молекула мРНК.
Процесс изготовления индивидуальной вакцины занимает около 6−8 недель.
Также вакцину от рака нельзя назвать панацеей. Она эффективна при определенных видах онкологических заболеваний, для лечения которых применяется иммунотерапия. Вакцины будут применяться в том числе и для борьбы с метастазами, при которых не всегда возможно применение хирургических методов лечения.
Параллельно в ФМБА проводятся исследования вакцин и от других видах рака — в частности, меланомы, рака кожи и глиобластомы — опухоли головного мозга.
По словам директора научно-исследовательского института экспериментальной диагностики и терапии опухолей Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Блохина, кандидата биологических наук Вячеслава Косорукова, мРНК-вакцины — одно из самых передовых направлений. Но сегодня развиваются и другие вакцинные технологии — в частности, выделенные белки на специальных носителях, пептидные и неоантигенные вакцины.