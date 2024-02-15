Пернатый SOS. Пять правил кормления птиц в конце зимы

«Если понаблюдать за кормушками в разное время года, можно заметить, что летом крылатых гостей здесь немного, иногда и вовсе нет, потому что корма достаточно, да и других дел у птиц полно — гнездование, высиживание потомства, выкармливание его, и происходит все это подальше от человека, — считают профессионалы лесного дела. — Поэтому риск отучить птицу быть птицей все же не так велик. С инфекциями опасение более обоснованное, поэтому не стоит делать гигантские кормушки. Единичные компактные “столовые” для пернатых вряд ли в один момент времени соберут у себя большое количество едоков, и вероятность массового заражения останется лишь теоретической».