Пернатый SOS. Пять правил кормления птиц в конце зимы

Сытая птица любой мороз переживет. Но накапливать подкожные жировые запасы они не умеют — иначе взлетный вес будет превышен, а зимой, да еще снежной и суровой, найти что-то съедобное бывает очень непросто. Специалисты Рослесинфорга, которые круглый год проводят учет лесного фонда России и знают не понаслышке все об обитателях наших рощ и чащ, составили пять правил для тех, кто решил подкормить птиц в конце зимы. Оказывается, дело это не такое простое и очевидное, как кажется на первый взгляд.
1. Сделайте кормушку. Человек привык есть за столом и пользоваться приборами, для птиц так же естественно клевать пищу в кормушке. Подобрать угощение они могут и с земли, и с подоконника, но кормушка предпочтительна.
2. Подгоните под размер. В большую открытую кормушку прилетят голуби, сойки, дятлы, вороны и другие крупные птицы. Чтобы угощение досталось синицам, воробьям и прочим оставшимся зимовать щеглам, для них надо сделать более компактные кормушки с отверстиями, «калиброванными» под их размер.
3. Реклама и безопасность. Кормушка должна быть хорошо закреплена на высоте не меньше 1,5 метров от земли — так в нее не залезут кошки, собаки и прочие наземные животные. Важно, чтобы она была хорошо заметна, доступ — обязательно с четырех сторон. Так и до угощения добраться проще, и улететь, если возникнет опасность, — тоже.
4. Из рациона исключить. Птиц нельзя кормить соленым, копченым, сдобным и ржаным. Белый хлеб — можно, но только в виде сухариков и лучше немного. Черный хлеб для птиц противопоказан. Разбираться, что есть можно, а что — нет, пернатые не будут. Сметут все, а потом начнут болеть. Вместо доброго дела получится медвежья услуга.
5. Рекомендовано в меню. Универсальное угощение для птиц — пшено, пшеница и овес. Семечки подсолнечника или сало (в обоих случаях — строго сырые и несоленые!!!), привлекут синичек. Сушеные ягоды соберут у кормушки снегирей. Подадите несоленые орешки — соберутся сойки и дятлы. Самое главное — не забывать каждый день добавлять корма — птицы, как и люди, не любят, когда столовая внезапно оказывается закрыта.
Большой вопрос
Есть мнение, что птицам от кормушек больше вреда, чем пользы. Теряются навыки выживания в дикой природе, птахи становятся зависимы от людей. Кроме того, трапезничая в одном месте, они могут передавать друг другу инфекции.
«Если понаблюдать за кормушками в разное время года, можно заметить, что летом крылатых гостей здесь немного, иногда и вовсе нет, потому что корма достаточно, да и других дел у птиц полно — гнездование, высиживание потомства, выкармливание его, и происходит все это подальше от человека, — считают профессионалы лесного дела. — Поэтому риск отучить птицу быть птицей все же не так велик. С инфекциями опасение более обоснованное, поэтому не стоит делать гигантские кормушки. Единичные компактные “столовые” для пернатых вряд ли в один момент времени соберут у себя большое количество едоков, и вероятность массового заражения останется лишь теоретической».