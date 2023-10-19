Пэрис Хилтон выпустит первый за 17 лет альбом. Что о нем известно

Пэрис Хилтон посетила «Ночное шоу с Джимми Фэллоном», где рассказала о планах выпустить первый за 17 лет музыкальный альбом. Название пластинки и примерную дату выхода знаменитость не уточнила.

Хилтон рассказала, что продюсированием альбома займется австралийская певица Sia. Наследница империи Hilton добавила, что уже в конце этой недели представит новую песню Lighter, записанную диджеем Стивом Аоки.

Последний альбом Пэрис Хилтон вышел в 2006 году. На пластинке под названием Paris были представлены песни Stars Are Blind, Nothing in This World, I Want You и Not Leaving Without You. В начале 2023 года Хилтон выпустила новую версию сингла Stars Are Blind, а в июне вышел ремикс песни, в создании которого принимала участие Ким Петрас.

Ранее стало известно, что сестры-актрисы Дакота и Эль Фаннинг совместно с независимой киностудией A24 экранизируют мемуары Пэрис Хилтон. Они поступили в продажу в марте этого года.