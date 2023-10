Пэрис Хилтон выпустит первый за 17 лет альбом. Что о нем известно

Последний альбом Пэрис Хилтон вышел в 2006 году. На пластинке под названием Paris были представлены песни Stars Are Blind, Nothing in This World, I Want You и Not Leaving Without You. В начале 2023 года Хилтон выпустила новую версию сингла Stars Are Blind, а в июне вышел ремикс песни, в создании которого принимала участие Ким Петрас.