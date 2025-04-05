Перевод в спецучреждение за буллинг: что делать, если ваш ребенок травит других

— Если родители заметили, что их ребенок травит другого малыша, важно осознать, почему он это делает. Как правило, его самого травили. Его подавляли, обижали или били. Сам ребенок чувствует несправедливость и хочет, чтобы она восторжествовала. Поэтому он агрессирует на другого малыша и смотрит, как тот будет выходить из ситуации, чтобы научиться самому в следующий раз справляться с буллингом, — объяснила Наумова.