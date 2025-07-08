Перевод ТЦК на «удаленку»: как ВС РФ нанесли двойной удар по киевскому режиму

7 июля российские военные атаковали харьковский областной территориальный центр комплектования, в результате чего пострадали трое военнослужащих. Еще один военный получил ранения при ударе вблизи запорожского областного ТЦК. То, что ТЦК теперь входят в число целей (и на них теперь хватает «Гераней» и других боеприпасов), подтверждается и официальными сводками российского Минобороны. Общее количество жертв среди сотрудников ТЦК оценивается в несколько десятков человек.