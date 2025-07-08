Перевод ТЦК на «удаленку»: как ВС РФ нанесли двойной удар по киевскому режиму

Новая тактика России
В последние недели российские войска усилили атаки на украинские ТЦК. С конца июня зафиксированы прицельные удары по военкоматам сразу в нескольких регионах. 30 июня в Кривом Роге беспилотники ВС РФ поразили район рядом с местным ТЦК, ранив 3 человек. 3 июля в Полтаве после атаки дронов загорелось здание военкомата, в результате пожара погибли 2, 11 человек получили ранения.
7 июля российские военные атаковали харьковский областной территориальный центр комплектования, в результате чего пострадали трое военнослужащих. Еще один военный получил ранения при ударе вблизи запорожского областного ТЦК. То, что ТЦК теперь входят в число целей (и на них теперь хватает «Гераней» и других боеприпасов), подтверждается и официальными сводками российского Минобороны. Общее количество жертв среди сотрудников ТЦК оценивается в несколько десятков человек.
В итоге, например, в Виннице местный ТЦК временно приостановил работу по основному адресу, сославшись на «напряженную ситуацию». Позже сообщение было удалено, а ведомство заявило о «рассредоточении» персонала для безопасности.
Настроения в соцсетях
В украинских медиа новости об ударах нашли неожиданную поддержку в комментариях к материалам о разгроме штабов «людоловов». Также набирают популярность мемы с разрушенными зданиями военкоматов. Украинцы давно активно делятся инструкциями, как избежать вручения повесток, включая советы по смене места жительства или использованию фальшивых медицинских справок.
Некоторые телеграм-каналы даже посвящены исключительно тому, что в них агрегируют данные о передвижении машин с сотрудниками ТЦК и военной полиции. Например, у телеграм-канала «Не повредит, Одесса» почти 200 тысяч подписчиков.
По словам военного эксперта Василия Дандыкина, удары по ТЦК находят поддержку у населения, особенно в восточных регионах, где родственники призывников открыто радуются разрушениям, что не удивительно при таких агрессивных методах работы, которые позволяли себе местные военкоматы. Эксперт подчеркивает, что неспособность властей защитить ТЦК подрывает доверие к государству, хотя Киев пытается скрывать масштабы потерь с помощью информационных кампаний.
На фоне разрушений украинские власти анонсировали переход ТЦК в цифровой формат. Пресс-секретарь Командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев объявил, что до конца 2025 года большинство военкоматов начнут работать через онлайн-платформы. «Это позволит минимизировать риски для сотрудников и граждан, сохранив эффективность призыва», — отметил он. По словам чиновника, система будет интегрирована с государственными реестрами, что упростит учет призывников.
Но результат, очевидно, будет обратный:
«Хотя Киев и надеется, что цифровизация вдохнет новую жизнь в мобилизационную кампанию, цифровизация едва ли поспособствует росту желающих отправиться на фронт», — заключил Дандыкин в разговоре с ВФокусе.