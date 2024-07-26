Перевод не туда: что делать, если перевели деньги мошенникам

В современном мире мошенникам стало гораздо проще выманивать деньги у доверчивых россиян. Так, они пишут в социальных сетях от имени знакомых и друзей с просьбой одолжить денег, предлагают перейти на сайт банка, чтобы оплатить какой-то товар и даже пользуются ИИ, чтобы прислать голосовое сообщение.
Чаще всего правонарушители делятся ссылкой на сайт-фальшивку, который похож на официальные страницы. Там пользователи вводят данные карты и перечисляют деньги за покупку.
По итогам 2023 года в России совершено почти 700 тысяч преступлений в IT-сфере, более половины из них связаны с финансовым мошенничеством.
В Роскачестве рассказали, что делать, если попали на удочку мошенников и как вернуть свои деньги.
Что делать, если вы отправили деньги не на ту карту
Если вы уже перевели деньги, но до получателя они не дошли, проверьте корректность платежа. В случае ошибки в номере телефона или карты адресата обратитесь в банк.
Сотрудники на основании вашего заявления обратятся к получателю, и, если тот согласится, вернут деньги на ваш счет. В случае отказа можно обратиться в полицию.
Что предпринять в первую очередь
Если вы ввели свои данные на сайт, а потом поняли, что он оказался фальшивым, необходимо:
- Заблокировать карту. Сделать это можно на сайте и в приложении вашего банка, а также по горячей линии.
- Подать заявление в банк. В заявлении нужно указать номер счета, на который был осуществлен перевод. Сотрудники банка проверят его по базе мошенников. Если на счет поступало много жалоб, его заблокируют, а деньги вернут.
- Обратиться в полицию. Напишите заявление, в котором укажите все, что вам известно о мошеннике, которому вы перевели деньги. Укажите номер счета и предоставьте выписку из банка об операции по счету.
- Связаться со страховой компанией. Если ваша банковская карта застрахована, страховая компания вернет деньги.
В каких случаях банк вернет деньги
С 25 июля 2024 года банки начали проверять денежные переводы клиентов и возвращать средства, если они были отправлены на мошеннические счета из базы данных Центробанка. Однако тут есть минус: если в базе счета нет, деньги никто не вернет.
По закону банк может расследовать финансовые преступления до 60 дней. Если принято положительное решение, банк обязан вернуть деньги в течение 60 дней. Этот период закреплен в договоре. В случае отказа можно обратиться в суд.
Чтобы увеличить шансы возврата средств, необходимо обратиться в банк как можно скорее после перевода денег мошенникам.
Как защитить свои данные
В Роскачестве назвали ряд правил, которые помогут защитить свои данные и не стать жертвой мошенников.
Проверяйте сайты, на которых вы совершаете покупки и оставляете личные данные. Они могут выглядеть как официальные, но чего-то там может не хватать, например, каких-либо данных, которые есть на официальных сайтах.
- Проверяйте адресную строку сайта. Она должна начинаться с «https://», а сам сайт не может быть создан «на днях».
- Никому не сообщайте свои персональные данные. Это касается номера карты и кода для подтверждения платежа.
- Используйте надежные пароли и включите двухэтапную аутентификацию.
- Регулярно просматривайте историю операций по карте. Если вы не совершали какой-то платеж, обратитесь в банк и сообщите о подозрительных действиях.
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Анна Морозова