«Перестань орать!»: как успокоить ребенка во время истерики

Детская истерика — это эмоциональный всплеск, который может возникнуть у ребенка по разным причинам: усталость, голод, желание получить то, что нельзя, недовольство ситуацией.
Многие думают, что цель истерики ребенка — разозлить родителей. На самом деле плачем и криками дети выражают свои эмоции, сообщают взрослым о том, что они злятся, у них что-то болит или они расстроены.
Психолог Анна Горбунова рассказала «Мелу» о том, какие виды истерики бывают и что делать родителям, когда ребенок истерит.
Виды истерики
Истерики делятся на два типа:
- манипулятивная. Такой истерикой ребенок хочет чего-то добиться от взрослых, привлечь их внимание или выразить недовольство;
- психоэмоциональная. Такая истерика случается в тот момент, когда ребенок устал или ему плохо.
Как реагировать на истерики правильно
Прислушайтесь к себе
Постарайтесь взглянуть на себя со стороны. Можно задать себе следующие вопросы:
- «Я сейчас веду себя адекватно?»
- «Трезво ли я мыслю?»
Успокойтесь и определите вид истерики
Выдохните и поймите, психоэмоциональная или манипулятивная истерика у ребенка.
В случае манипуляционной истерики, когда ребенок что-то выпрашивает, можно дать то, чего он требует. Но так вы даете понять малышу, что слезы и крики всегда помогут получить желаемое.
Чтобы избежать подобных ситуаций, следует заранее в спокойной обстановке обговорить правила поведения с ребенком и не менять их, когда он заплакал.
Если истерика психоэмоциональная, в моменте успокоить ребенка может быть трудно. Она возникает, если ребенок устал, голоден, нервная система истощена активностями или у него есть потребность в заботе близкого.
Чтобы не усугубить состояние ребенка, можно также:
- унести его туда, где тихо и немноголюдно
- опуститься на его уровень — сесть на корточки или взять ребенка на руки, если он позволит
- прижать к себе и покачать или слегка похлопать по спине в такт сердцу. По словам Горбуновой, в возрасте одного-двух лет ребенок еще помнит состояние в утробе матери, поэтому такое упражнение поможет ему успокоиться
- говорить с ним, намеренно растягивая гласные в словах
- объяснить ребенку, что с ним происходит. Например, если мама не купила игрушку, стоит сказать: «Ты расстроен, потому что тебе не купили то, что ты хотел, тебе больно, ты обижен»
Что нельзя делать, когда ребенок истерит
Часто взрослые в попытках прекратить истерику сами ведут себя не лучшим образом, чем усугубляют ситуацию. По словам Горбуновой, в таких случаях ни в коем случае нельзя:
- кричать в ответ. Если взрослый срывается на крик во время истерики ребенка, значит, он и сам не может совладать со своими эмоциями. В таком случае помочь малышу не получится
- игнорировать. Конечно, если никак не реагировать на истерику, со временем она прекратится, но ребенок поймет, что ему не стоит ждать помощи. Он усвоит, что самые близкие люди не поддержат в сложных ситуациях, следовательно, смысла сообщать о своих проблемах нет
- говорить: «Успокойся!», «Замолчи!». Эти фразы не помогают. Горбунова предлагает представить себе ситуацию, когда у вас истерика, а подруга настоятельно просит успокоиться. Поможет это? Такие слова работают только у родителей-манипуляторов, которые еще чем-то угрожают (Например: «Замолчи! Иначе я уйду, а ты останешься тут один»)
- наказывать физически. Это не только не поможет избавиться от истерики, но и понесет за собой негативные последствия
- обещать то, что не сможете выполнить. Например, вы пообещаете, что купите игрушку, если ребенок прямо сейчас успокоится, а потом «забудете». Это подрывает доверительные отношения. Малыш не только не будет верить вам в будущем, но и не расскажет о том, что его беспокоит
- поддаваться манипуляциям и делать то, на что вы не согласны
- оставлять одного. Уход от проблемы никогда не решает саму проблему. Это только усилит одиночество и страх, которые сопровождают истерику
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