Пересмотрели опыт. Что может измениться в заданиях ОГЭ в 2025 году?

«В ОГЭ по физике общее число заданий сокращено с 25 до 22, — рассказали в пресс-службе Рособрнадзора. — Одна из качественных задач переведена в форму задания с кратким ответом. Удалены задания на распознавание формул и одна из линий заданий на работу со схемами и таблицами. Уменьшен объем текста физического содержания, к которому предлагается только одно задание на применение информации из текста в новой ситуации. В качестве расчетных задач предлагается только одна комбинированная задача (№ 22). Задачи 20 и 21 различаются уровнем сложности и могут базироваться на материале любого из разделов (механические, тепловые или электромагнитные явления)».