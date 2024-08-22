Пересмотрели опыт. Что может измениться в заданиях ОГЭ в 2025 году?

Федеральный институт педагогических измерений — ФИПИ (занимается разработкой заданий ОГЭ и ЕГЭ) опубликовал проекты документов с изменениями в ОГЭ в 2025 году. Нововведения не коснутся географии, истории, математики и обществознания. По биологии, иностранным языкам и литературе скорректированы только критерии оценивания некоторых заданий.
Без аниме и комиксов
Больше всего изменений в ОГЭ по русскому языку.
«Нелюбимую многими “лингвистическую тему” теперь дают в форме вопроса, и это очень хорошо: сочинение, по сути, будет ответом на поставленный вопрос, так проще писать», — рассказала aif.ru репетитор по русскому языку и литературе Оксана Ласковская.
В заданиях 13.1, 13.2 и 13.3 (сочинение-рассуждение на основе опорного текста) понятие «пример» использовано без дифференциации на пример-иллюстрацию и пример-аргумент. «Это тоже позитивно, потому что раньше это пугало всех — и детей, и учителей», — отмечает преподаватель.
Еще одно важное новшество.
«Новым документом введено ограничение по выбору примеров из читательского опыта, — говорит эксперт. — Теперь не допускается обращение к таким жанрам, как комикс, аниме, манга, фанфик, графический роман, компьютерная игра».
Максимальный первичный балл за выполнение экзаменационной работы по русскому языку увеличен с 33 до 37. «Это хорошо, означает, что проверка будет более детальной, а цена ошибки ниже», — уточняет эксперт.
В целом, по словам преподавателя, все предложенные изменения к лучшему, услышаны замечания профессионального сообщества по неточностям в экзамене.
По физике и химии заданий меньше
Какие изменения предполагаются по другим предметам?
«В ОГЭ по физике общее число заданий сокращено с 25 до 22, — рассказали в пресс-службе Рособрнадзора. — Одна из качественных задач переведена в форму задания с кратким ответом. Удалены задания на распознавание формул и одна из линий заданий на работу со схемами и таблицами. Уменьшен объем текста физического содержания, к которому предлагается только одно задание на применение информации из текста в новой ситуации. В качестве расчетных задач предлагается только одна комбинированная задача (№ 22). Задачи 20 и 21 различаются уровнем сложности и могут базироваться на материале любого из разделов (механические, тепловые или электромагнитные явления)».
Также сокращено количество заданий в ОГЭ по химии — с 24 до 23. «Изменена модель задания 23, предусматривающего выполнение химического эксперимента, — сообщили в Рособрнадзоре. — Экзаменуемым предстоит провести четыре опыта, позволяющих распознать вещества в двух пробирках под номерами. Результаты выполнения задания оформляются в табличной форме. Выполнение задания оценивается 5 баллами. В задании 21 исключен компонент условия, предусматривающий составление сокращенного ионного уравнения реакции. Данное умение будет проверяться в новом задании 23».
А вот в ОГЭ по информатике число заданий увеличилось с 15 до 16, а задание 15 перестало быть альтернативным.
Предложенные нововведения пройдут общественное обсуждение профессионального сообщества до 30 сентября 2024 года и могут быть окончательно приняты к 1 октября. Начиная с октября изменения в задания вноситься уже не могут, чтобы ученики и учителя могли спокойно готовиться к тому, что им предстоит.