Пересечь границу в одном бикини. Самые безумные побеги из СССР

Например, 18-летняя официантка Лилиана Гасинская сбежала из СССР в одном купальнике. Она спрыгнула с лайнера и доплыла до берегов Австралии. Похожим образом страну покинул океанограф Станислав Курилов — вот только он использовал маску с трубкой и ласты. Кто-то же «сбегал» по воздуху. Например, военный летчик Виктор Беленко. Подробнее об этих необычных побегах рассказываем в видео от редакции ВФокусе Mail.
Когда люди покидали СССР такими способами, им приходилось преодолевать много трудностей. А ранее в видео мы рассказывали о другом испытании людей — Миннесотском голодном эксперименте. Это одно из самых жестоких и важных исследований в истории человечества.