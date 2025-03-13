Пересечь границу в одном бикини. Самые безумные побеги из СССР

Например, 18-летняя официантка Лилиана Гасинская сбежала из СССР в одном купальнике. Она спрыгнула с лайнера и доплыла до берегов Австралии. Похожим образом страну покинул океанограф Станислав Курилов — вот только он использовал маску с трубкой и ласты. Кто-то же «сбегал» по воздуху. Например, военный летчик Виктор Беленко. Подробнее об этих необычных побегах рассказываем в видео от редакции ВФокусе Mail.