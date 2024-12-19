Как поправки в Трудовой кодекс о сверхурочных и увольнениях повлияют на россиян

Но повлияют изменения на компании с четким регламентированным графиком, говорит руководитель практики трудового права юридической компании «Центральный округ» Ирина Володина: «Конечно, это в большей степени затронет работников производственной отрасли, то есть заводы, где посменный график. И в данном случае это, наверное, еще и государственные структуры. Если мы говорим про увольнения, это затронет всех, кто работает по трудовому договору. Если эти изменения будут внесены в Трудовой кодекс, то все будет регулироваться с точки зрения трудовой инспекции. Есть комиссии, которые могут контролировать правильность использования трудового договора. При этом у нас есть суды, куда сотрудник может обратиться и отстоять свои права».