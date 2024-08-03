Перепугал до чёртиков. Эксперт объяснил, что за НЛО сняли над Бразилией

В социальных сетях расходится видеозапись необычного инцидента, снятого в бразильском городе Куритиба. Кто-то из местных жителей заметил странный объект в небе. Он похож на «летающую тарелку», как мы привыкли её себе представлять. Правда, форма её во время полёта меняется. Интернет-пользователи гадают, что бы это могло быть.
То ли метеозонд, то ли корабль пришельцев
НЛО сняли на камеру смартфона. Объект напоминает «летающую тарелку» синего или фиолетового цвета с металлическим оттенком. У него острая кромка и округлённые верх и низ.
Снимающий увеличил масштаб изображения, чтобы сделать объект крупнее. В эти мгновения становится видно, что он колышется — верхняя его часть будто дышит, то опускаясь, то поднимаясь.
Западные таблоиды пишут, что авторитетные бразильские специалисты подтвердили подлинность видеозаписи (хотя в ней и так сомневаться не приходится). Издание Daily Mirror собрало отзывы посетителей форумов. Одни пользователи уверены, что это был действительно инопланетный корабль. Другие считают, что на видео обычный метеозонд. Но ни одна из организаций, ведущих метеорологические исследования, пока не прокомментировала этот инцидент и возможную принадлежность ей данного зонда.
«Жутко до чёртиков. Не думаю, что это воздушный шар или дрон. Приглядитесь, там по бокам что-то вроде маленьких ножек двигается. И глаз, или что это там, тоже двигается», — написал один из впечатлительных пользователей форума Reddit.
«Когда он попадает в фокус, то просто висит на месте. Он выглядит, как воздушный шар. Нет никаких оснований думать, что это что-то другое», — отозвался другой.
«Джентльмены, у нас нет объяснений»
Также журналисты напомнили, что Бразилия регулярно становится местом наблюдения НЛО. Ежегодно в этой стране фиксируют десятки сообщений о необычных объектах в небе. Там же произошёл так называемый Бразильский инцидент 1986 года, также известный как «Ночь НЛО». 19 мая 1986 года в нескольких штатах страны были замечены объекты, которые двигались с высокой скоростью и выполняли манёвры, невозможные для известных летательных аппаратов.
Свидетелями инцидента стали не только рядовые граждане, но и опытные пилоты ВВС Бразилии. Несколько истребителей было поднято в воздух, но они ничего не добились: НЛО быстро меняли направление полёта и высоту, словно бы играя в кошки-мышки.
После этого представители ВВС провели пресс-конференцию, на которой сообщили, что у них нет объяснений произошедшему. «Дело не в том, верим мы в инопланетян или нет. Мы можем только предоставить техническую информацию. Есть несколько гипотез. Но с технической точки зрения, джентльмены, у нас нет объяснений», — заявили тогда бразильские военные.
В этот раз, похоже, история более понятная. Колышущаяся оболочка объекта даже дилетанту даёт понять, что это, скорее всего, воздушный шар, возможно, сдувшийся.
«Оболочка “дышит” — значит, перед нами аэростат, — сообщил aif.ru военный инженер и конструктор, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств Сергей Кузиков. — Откуда он мог взяться? Ежедневно в небо выпускаются сотни метеозондов, шаров, аэростатов, всяких мешков со свечками. А ветра и ураганы могут поднять в небо всё, что плохо приколочено, а иногда и хорошо. Смерчи способны “высасывать” из океана рыбу, поднимать в воздух коров и даже автомобили. Так что удивляться тут нечему. И волноваться не стоит, это вовсе не инопланетный корабль».