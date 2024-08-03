Перепугал до чёртиков. Эксперт объяснил, что за НЛО сняли над Бразилией

«Оболочка “дышит” — значит, перед нами аэростат, — сообщил aif.ru военный инженер и конструктор, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств Сергей Кузиков. — Откуда он мог взяться? Ежедневно в небо выпускаются сотни метеозондов, шаров, аэростатов, всяких мешков со свечками. А ветра и ураганы могут поднять в небо всё, что плохо приколочено, а иногда и хорошо. Смерчи способны “высасывать” из океана рыбу, поднимать в воздух коров и даже автомобили. Так что удивляться тут нечему. И волноваться не стоит, это вовсе не инопланетный корабль».