Перепись домашних животных

Идея обязательной маркировки домашних животных не нова. Так, в 2017 году соответствующие поправки предлагал принять Минсельхоз, но инициатива не была одобрена. В 2022 году был принят закон об обязательной маркировке сельскохозяйственных и служебных животных — крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, ослов и т. д. В 2023 году с похожей инициативой в Госдуму вышел Курултай Башкирии — законопроект был отклонен. Предложение маркировать животных исходило и от депутатов Оренбургской области.