Перемирие на 48 часов: зачем нужна краткосрочная остановка боевых действий

— Мы еще раз предложили украинской стороне рассмотреть, на наш взгляд, очень важный вопрос. Объявление на линии боевого соприкосновения, на линии фронта коротких, по 24−48 часов, перемирий, для того чтобы была возможность у санитарных команд забрать раненых, у командиров — забрать трупы своих бойцов, — рассказал журналистам помощник президента России Владимир Мединский.