Россия предложила Украине краткосрочные перемирия, продолжительностью до двух суток. За это время стороны смогли бы вывезти с линии боевого соприкосновения раненых и тела погибших.
— Мы еще раз предложили украинской стороне рассмотреть, на наш взгляд, очень важный вопрос. Объявление на линии боевого соприкосновения, на линии фронта коротких, по 24−48 часов, перемирий, для того чтобы была возможность у санитарных команд забрать раненых, у командиров — забрать трупы своих бойцов, — рассказал журналистам помощник президента России Владимир Мединский.
Он отметил, что проводить такие операции без остановки огня рискованно из-за работы FPV-дронов. Военный эксперт, офицер НМ ДНР в запасе Александр Матюшин сказал ВФокусе Mail, что такие перемирия позволяют не только вывезти раненых и тела погибших, но и отдохнуть.
— Наступательные действия в случае достижения режима прекращения огня вестись не будут, но это не означает, что у наших бойцов не будет возможности укрепить ранее занятые позиции, — объяснил он.
Собеседник ВФокусе Mail обратил внимание и на другой аспект остановки боевых действий. Это позволяет эвакуировать мирных жителей, оказавшихся в населенных пунктах на линии боевого соприкосновения.
Когда еще были перемирия
Напмонинм, президент России Владимир Путин на пасхальные праздники отдал приказ оставаться на ранее занятых рубежах. С 18:00 19 апреля по 00:00 21 апреля украинские вооруженные формирования нарушили перемирие почти пять тысяч раз, сообщили в российском оборонном ведомстве.
— Наше решение о пасхальном перемирии покажет, насколько искренней является готовность киевского режима и его желание, да и способность, соблюдать договоренности, участвовать в процессе мирных переговоров, направленных на устранение первопричин украинского кризиса, — заявил глава государства.
С 8 по 11 мая Россия в одностороннем порядке остановила боевые действия. Это было приурочено к 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В Минобороны рассказали, что Киев нарушил режим прекращения огня 14 043 раза.
— Важным моментом в этих перемириях было то, что русской армии было позволено отвечать на удары со стороны противника. И кадры объективного контроля говорят, что этим правом наши войска пользовались. Если будут достигнуты новые договоренности о прекращении огня, нельзя лишать возможности на аналогичный ответ, — отметил Матюшин.
В ином случае противник может начать свои локальные наступления, в том числе с целью занять серую зону.