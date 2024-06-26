«Переломный момент». Ученые сделали тревожное открытие в Антарктике

«Мы обнаружили, что рост температуры океана может привести к переломному моменту, после которого океанская вода в неограниченной мере будет проникать под ледяной щит (Антарктиды. — Прим. ред.) за счет неудержимого таяния», — указано в работе.
По данным исследования, рост температуры морской воды, которая постепенно растапливает ледник и проникает под его щит, рано или поздно приведет к очень быстрому затоплению пустот во льду и скачкообразному росту скорости таяния. Ученые подчеркнули, что заранее предсказать наступление такого «переломного момента» для ледника крайне трудно.
«Наши результаты указывают на более сильную чувствительность процесса таяния ледяного щита (к росту температуры океана. — Прим. ред.) и, соответственно, на больший вклад потепления климата в рост уровня моря», — отмечается в статье.
Ранее климатолог Алексей Кокорин рассказал РИА Новости, что при наихудшем сценарии развития событий подъем уровня океана в 22 веке может достигнуть пяти метров под воздействием «всех факторов», включая влияние человека и тепловое расширение воды.
Ключевое соглашение в этой сфере — Парижское соглашение по климату 2015 года, предполагающее меры по ограничению роста глобальной температуры на уровне 1,5 градуса Цельсия, максимум 2 градуса к 2100 году.
В рамках глобальной климатической повестки большинство стран приняли программы по достижению углеродной нейтральности, то есть баланса между антропогенными выбросами парниковых газов (углекислого газа, метана и других) и их поглощением как с помощью технологических решений (ВИЭ, электрификация транспорта, CCUS в промышленности, водород), так и с помощью природных экосистем (в первую очередь лесов). Россия планирует достичь углеродной нейтральности к 2060 году.