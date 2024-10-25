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Перекуры на работе прибавили британским курильщикам более 10 дней отпуска

Британские аналитики подсчитали, сколько времени тратят курящие сотрудники на перекурах за год.

Источник: Reuters

У них получилось, что две недели в году уходят только на курение. Исследование провела группа YouGov, пишет издание Focus.

Исследование показало, что в среднем за неделю курящий сотрудник не работает, а курит около двух часов. При подсчете за год с учетом праздников и выходных получилось 92 часа.

Таким образом, при 8-часовом рабочем дне курильщики в Британии в среднем получают своеобразную прибавку к отпуску в 11,5 рабочих дней.

Результат опроса показал, что 69% респондентов никак не отмечают потраченное на перекур время в рабочем графике. Часто эти паузы не вписываются ни в обеденный перерыв, ни во время отдыха.

Большинство опрошенных полагают, что некурящие коллеги не обижаются на курящих и не считают их минуты работы. Только каждый пятый получал негативную реакцию на тему перекуров на работе.