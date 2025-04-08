«Переключение реальности». Психолог Добрынина рассказала, как унять тревогу

Наше состояние — результат того, на чём мы фокусируем внимание. Если вы застряли в негативе, значит, ваш внутренний «экран» показывает то, что вас пугает, злит или расстраи­вает. А значит, нужно сменить картинку. Но иногда одного воображения недостаточно, приходится задействовать движения. «Переключение реально­сти» основано на принципах нейро­лингвистического программирования (НЛП) и помогает переключить своё восприятие, словно канал в телевизоре.