«Переключение реальности». Психолог Добрынина рассказала, как унять тревогу

Эта техника поможет вернуть самообладание в ситуации, когда эмоции захлёстывают с головой, а тревога, злость и растерянность буквально парализуют. Наш эксперт — бизнес-психолог Юлия Добрынина.
Наше состояние — результат того, на чём мы фокусируем внимание. Если вы застряли в негативе, значит, ваш внутренний «экран» показывает то, что вас пугает, злит или расстраивает. А значит, нужно сменить картинку. Но иногда одного воображения недостаточно, приходится задействовать движения. «Переключение реальности» основано на принципах нейролингвистического программирования (НЛП) и помогает переключить своё восприятие, словно канал в телевизоре.
Закройте глаза и представьте, что смотрите фильм. Например, тревога может выглядеть как тёмное изображение, а злость — как яркие, резкие вспышки.
Начните играть с этой картинкой: сделайте её чёрно-белой, уменьшите размер изображения или затормозите движение, будто включили замедленную съёмку.
Добавьте абсурда. Вообразите, что тревожный голос в вашей голове говорит мультяшным тоном или что злость исполняет комичный танец.
Смените «канал». Представьте, что переключаете этот фильм на другой, где царят спокойствие и радость, например воспоминание о приятном моменте, образ любимого места или просто яркий солнечный свет.
Сделайте рукой движение, словно нажимаете кнопку пульта и переключаете канал на телевизоре. Или поверните голову в сторону, будто отворачиваетесь от старой картинки. Можно даже сделать шаг в сторону, физически отстраняясь от неприятного состояния. Эти движения помогают мозгу быстрее переключиться на новое восприятие.
Добавьте физические действия. Эмоции часто «застревают» в мышцах. Чтобы их отпустить, сбросьте напряжение с тела.
Для этого можно:
- встать и встряхнуть руки;
- сделать несколько резких движений плечами, будто сбрасываете тяжёлый груз;
- попрыгать, представляя, что «вытряхиваете» из себя негатив;
- измените позу.
Это даст сигнал мозгу, что вы больше не в стрессе:
- выпрямитесь, расправьте плечи, поднимите подбородок;
- сделайте глубокий вдох, словно наполняете себя уверенностью;
- улыбнитесь, даже если сначала это будет казаться искусственным.
- возвращаем контроль над своими эмоциями.
Отпустило? Отлично! Теперь вы не наломаете дров из-за лишних эмоций. Эта техника очень помогает в стрессовых ситуациях, когда нужно быстро вернуть контроль над собой. Попробуйте — и вы удивитесь, насколько легко можно управлять своими эмоциями.