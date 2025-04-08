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«Переключение реальности». Психолог Добрынина рассказала, как унять тревогу

Эта техника очень помогает в стрессовых ситуациях, когда нужно быстро вернуть контроль над собой.

Источник: Freepik.com/CC0

Эта техника поможет вернуть самообладание в ситуации, когда эмоции захлёстывают с головой, а тревога, злость и растерянность буквально парализуют. Наш эксперт — бизнес-психолог Юлия Добрынина.

Наше состояние — результат того, на чём мы фокусируем внимание. Если вы застряли в негативе, значит, ваш внутренний «экран» показывает то, что вас пугает, злит или расстраи­вает. А значит, нужно сменить картинку. Но иногда одного воображения недостаточно, приходится задействовать движения. «Переключение реально­сти» основано на принципах нейро­лингвистического программирования (НЛП) и помогает переключить своё восприятие, словно канал в телевизоре.

Закройте глаза и представьте, что смотрите фильм. Например, тревога может выглядеть как тёмное изображение, а злость — как яркие, резкие вспышки.

Начните играть с этой картинкой: сделайте её чёрно-белой, уменьшите размер изображения или затормозите движение, будто включили замедленную съёмку.

Добавьте абсурда. Вообразите, что тревожный голос в вашей голове говорит мультяшным тоном или что злость исполняет комичный танец.

Смените «канал». Представьте, что переключаете этот фильм на другой, где царят спокойствие и радость, например воспоминание о приятном моменте, образ любимого места или просто яркий солнечный свет.

Сделайте рукой движение, словно нажимаете кнопку пульта и переключаете канал на телевизоре. Или поверните голову в сторону, будто отворачиваетесь от старой картинки. Можно даже сделать шаг в сторону, физически отстраняясь от неприятного состояния. Эти движения помогают мозгу быстрее переключиться на новое восприятие.

Добавьте физические дей­ствия. Эмоции часто «застревают» в мышцах. Чтобы их отпустить, сбросьте напряжение с тела.

Для этого можно:

  • встать и встряхнуть руки;
  • сделать несколько резких движений плечами, будто сбрасываете тяжёлый груз;
  • попрыгать, представляя, что «вытряхиваете» из себя негатив;
  • измените позу.

Это даст сигнал мозгу, что вы больше не в стрессе:

  • выпрямитесь, расправьте плечи, поднимите подбородок;
  • сделайте глубокий вдох, словно наполняете себя уверенностью;
  • улыбнитесь, даже если сначала это будет казаться искусственным.
  • возвращаем контроль над своими эмоциями.

Отпустило? Отлично! Теперь вы не наломаете дров из-за лишних эмоций. Эта техника очень помогает в стрессовых ситуациях, когда нужно быстро вернуть контроль над собой. Попробуйте — и вы удивитесь, насколько легко можно управлять своими эмоциями.