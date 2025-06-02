Переговоры в Стамбуле: результаты опроса ВФокусе Mail

Большинство опрошенных не верят в искренность стремления обеих сторон к миру в ходе данных переговоров: почти 31% считают, что ни Россия, ни Украина не искренни, половина (50%) считает искренней исключительно Россию. Это свидетельствует о сформировавшемся восприятии России как стороны, более активно стремящейся к прекращению конфликта на собственных условиях, в то время как Украина, по мнению большинства респондентов, демонстрирует меньшую заинтересованность в мирном урегулировании. Доверие к искренности Украины гораздо ниже — всего 2,5% считают, что только Украина стремится к миру и около 1,8% уверены в искренности обеих сторон. Еще около 5% скорее склонны верить, что обе стороны искренни.