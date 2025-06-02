Переговоры в Стамбуле: результаты опроса ВФокусе Mail

Всего опрос про переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле прошло более 15 тысяч человек. Ожидания россиян в отношении возможного перемирия по итогам указанных переговоров в целом носят пессимистический характер. Лишь 0.8% респондентов считают такой исход очень реалистичным, и ещё 1% — скорее реалистичным. Таким образом, только 2% участников опроса верят в положительный исход переговоров.
Более половины опрошенных выражают скепсис: 7% оценивают вероятность перемирия как «50 на 50», 30% — как «скорее нереалистичную», и 60% считают перемирие «совсем нереалистичным». Это говорит о высоком уровне недоверия к текущим дипломатическим процессам и низкой вере в эффективность переговоров как инструмента урегулирования конфликта.
1% затруднились с ответом, что указывает на определенную растерянность или недостаток информации среди части респондентов.
Приоритеты
На вопрос о главном приоритете для Украины на переговорах показывает, что большинство респондентов рассматривают участие страны в таких переговорах прежде всего как возможность обеспечить себе дальнейшую поддержку со стороны Запада. Более трети опрошенных (38%) считают, что приоритетом Украины должно быть получение максимальной военной и экономической помощи — это свидетельствует о восприятии конфликта как затяжного и зависящего от ресурсов, предоставляемых союзниками.
При этом примерно по равной доле голосов набрали позиции, связанные с долгосрочными стратегическими целями: возвращение территорий (13%) и получение гарантий безопасности, в том числе возможное вступление в НАТО (13%). Это может указывать на то, что часть опрошенных считает текущие переговоры не как способ немедленного урегулирования, а как средство подготовки к длительному противостоянию с Россией.
Интересно, что вторым по популярности вариантом стал ответ о необходимости достижения немедленного перемирия (15%), что отражает существующий в обществе запрос на прекращение боевых действий и стабилизацию ситуации, несмотря на возможные уступки или компромиссы. Тем не менее, гуманитарные и экономические цели — такие как решение вопросов пленных или восстановление экспорта — были выбраны крайне малой долей респондентов (менее 1%), что может указывать на их маргинальное положение в общественном восприятии приоритетов.
Если говорить про главные приоритеты для России на переговорах, то большинство респондентов видят главной целью страны получение гарантий нейтрального статуса Украины и отказа от её вступления в НАТО — так считают почти 45% участников опроса. Это указывает на доминирование в общественном мнения одной из целей СВО, которые объявил президент Владимир Путин.
При этом две другие крупные группы ответов распределились между желанием закрепить контроль над уже занятыми территориями (22%) и стремлением к немедленному перемирию на условиях, выгодных России (22%). Такое равенство может говорить о том, что общественное мнение колеблется между продолжением конфронтации ради стратегических целей и желанием зафиксировать достигнутое, избежав дальнейших издержек.
Сравнительно небольшое количество респондентов указали на экономические (3%) и гуманитарные (3%) аспекты, такие как снятие санкций или решение вопросов, связанных с русскоязычным населением. Это свидетельствует о том, что для большинства опрошенных эти темы отходят на второй план, а фокус внимания сосредоточен на военно-политических результатах. 5% опрошенных выбрали ответ «Затрудняюсь ответить».
Таким образом, список приоритетов России на переговорах в глазах общественности концентрируется вокруг стратегического давления на Украину, закрепления геополитических выгод и обеспечения минимальных внешнеполитических гарантий, при этом компромиссные или социально-экономические цели остаются вторичными.
Ожидания
Большинство респондентов ожидают, что переговоры в Стамбуле либо завершатся безрезультатно либо даже с обострением риторики — так считают около 32% опрошенных. Это указывает на высокий уровень пессимизма и недоверия к эффективности данных переговоров. Второй по популярности вариант — мнение, что конкретных соглашений достигнуто не будет, и переговоры носят в основном консультативный характер (около 25%), что также отражает ожидания минимального практического результата.
Среди более позитивных прогнозов наиболее вероятным считают соглашение об обмене военнопленными и задержанными лицами — этот вариант поддержали почти 13% респондентов, что говорит о надежде на гуманитарные уступки и попытки смягчения конфликта.
Другие возможные результаты, такие как подписание протокола о намерениях по будущим мирным переговорам, гарантии безопасности АЭС или возобновление «зерновой сделки», получили заметно меньшую поддержку. В целом, данные свидетельствуют о скептическом восприятии общественностью перспектив мирного разрешения через эти переговоры, с предпочтением ожидать либо формальные консультации без значимых итогов, либо дальнейшее усиление напряженности.
Большинство опрошенных не верят в искренность стремления обеих сторон к миру в ходе данных переговоров: почти 31% считают, что ни Россия, ни Украина не искренни, половина (50%) считает искренней исключительно Россию. Это свидетельствует о сформировавшемся восприятии России как стороны, более активно стремящейся к прекращению конфликта на собственных условиях, в то время как Украина, по мнению большинства респондентов, демонстрирует меньшую заинтересованность в мирном урегулировании. Доверие к искренности Украины гораздо ниже — всего 2,5% считают, что только Украина стремится к миру и около 1,8% уверены в искренности обеих сторон. Еще около 5% скорее склонны верить, что обе стороны искренни.
Эти данные отражают общий скептицизм и недоверие к переговорному процессу, при этом значительная часть респондентов считает, что именно Россия проявляет подлинное стремление к миру, тогда как искренность Украины вызывает сомнения. Примерно 4% затруднились дать однозначный ответ. В целом, восприятие переговоров характеризуется преобладанием пессимистичных настроений и сомнений в подлинности мирных намерений участников.
Роль Турции
Большинство респондентов (78%) считают, что Турция не окажет существенного влияния на успех переговоров между Россией и Украиной. Это говорит о довольно скептическом отношении к её посреднической роли. Несмотря на активную дипломатию Анкары, участники опроса не возлагают на неё серьёзных надежд как на ключевого миротворца. Около 6,5% опрошенных оценивают роль Турции как «скорее важную и позитивную», и ещё 2% — как «крайне важную и позитивную».
Таким образом, чуть более 8% участников видят в Турции действительно значимого и конструктивного посредника в процессе урегулирования конфликта. С другой стороны, 8% респондентов считают роль Турции «скорее негативной», а 4% — «крайне негативной». Это указывает на наличие устойчивого недоверия к турецкому участию в мирном процессе и возможное восприятие её политики как не беспристрастной. Наконец, около 2% участников затруднились с оценкой влияния Турции, что может отражать либо недостаток информации, либо безразличие к посреднической дипломатии в целом.
Сдерживающие факторы
Почти 42% опрошенных считают, что ключевым барьером являются непримиримые позиции сторон по вопросам территориальной целостности и безопасности. Еще 39% указывают на давление со стороны третьих стран, прежде всего Запада, как на главный сдерживающий фактор. Эти данные показывают, что в общественном сознании конфликт воспринимается как глубоко укоренённый и отчасти внешне управляемый, что делает перспективы его мирного разрешения крайне неопределёнными.
Меньшая доля респондентов выделяет внутренние факторы: около 10% считают, что внутреполитическая ситуация на Украине препятствует достижениям компромисса, а 6% указывают на отсутствие доверия между сторонами как на ключевую проблему.
Лишь 3% респондентов полагают, что активные боевые действия являются основным препятствием, что может говорить о том, что многие воспринимают военные действия как следствие, а не причину политического тупика. Примерно 1% затруднились ответить, что говорит о высокой определённости в общественном мнении по этому вопросу.
Ожидания
Большинство опрошенных выражают пессимизм в отношении долговечности возможного перемирия. Наиболее массовой является группа респондентов (около 48%), считающих, что перемирие может продлиться менее месяца. Это указывает на отсутствие доверия к устойчивости договорённостей и высокие ожидания скорого возобновления боевых действий.
Примерно 15% участников опроса выразили мнение, что перемирие может сохраняться до заключения полноценного мирного договора, что свидетельствует о наличии у части общества осторожной надежды на более прочную договорённость при условии политического урегулирования.
При этом 28% респондентов затруднились с ответом, что может отражать неопределённость или скептицизм в обществе в отношении самой идеи перемирия и будущего конфликта.
Небольшое число опрошенных считают, что перемирие может продлиться от одного до трёх месяцев примерно 6%, от трёх до шести месяцев 1% или более полугода менее 1%, что говорит о том, что ожидания даже среднесрочной стабильности преобладающе отсутствуют.
Выводы
В целом, результаты демонстрируют, что доверие к длительности и эффективности возможного перемирия крайне невысокое. Для значительной части населения любое соглашение на данном этапе воспринимается как временное и нестабильное.
Мнения опрошенных относительно позиции Турции в переговорах оказались довольно разнообразными, при этом большинство склоняются к восприятию Турции как гибкого и прагматичного игрока. Так, около 33% считают, что симпатии Анкары зависят от конкретной ситуации, что отражает представление о внешнеполитической тактике Турции как адаптивной и ориентированной на собственные интересы.
Еще примерно 28% опрошенных считают, что Турция пытается сохранять нейтралитет, что может говорить о признании её посреднической роли и стремления балансировать между сторонами конфликта. Пятая часть респондентов полагают, что Турция в большей степени симпатизирует Украине — так считают около 20%. Это мнение, вероятно, связано с политическим и военным сотрудничеством между двумя странами в последние годы.
Около 13% считают, что Турция тяготеет к США, что может отражать восприятие Турции как страны-члена НАТО и союзника Запада, несмотря на нередко противоречивые отношения. Незначительная часть респондентов — около 5% — полагают, что Турция симпатизирует России, что указывает на ограниченное распространение такого взгляда в массовом сознании. Лишь около 2% затруднились с ответом.
Данные демонстрируют, что образ Турции в глазах респондентов в основном ассоциируется с прагматизмом и ситуативной дипломатией, а не с однозначной поддержкой одной из сторон. Это может свидетельствовать о восприятии Турции как актора, стремящегося к балансу и выгодному для себя посредничеству.
Большинство опрошенных (около 38%) выразили готовность принять мирное соглашение, даже если для этого потребуется идти на компромиссы с обеих сторон, подчёркивая, что мир важнее всего. При этом значительная часть респондентов (около 30%) считает, что компромиссы должна делать Украина, тогда как мнение, что компромиссы должна делать Россия, поддержано очень малым числом — всего около 1%.
Вместе с тем, почти четверть участников опроса заявили, что любые компромиссы неприемлемы, что свидетельствует о довольно высокой доле тех, кто выступает за жёсткую позицию без уступок. Оставшиеся не смогли определиться с ответом. В целом, данные показывают, что несмотря на устремлённость большинства к миру, в обществе сохраняются значительные разногласия по поводу условий этого мира и того, кто должен идти на уступки.
Сегодняшний опрос отражает достаточно пессимистичные настроения по поводу результатов переговоров в Стамбуле. Большинство респондентов считают маловероятным достижение перемирия именно на этих переговорах, при этом главными препятствиями называют непримиримые позиции сторон по ключевым вопросам и влияние третьих стран. Среди приоритетов Украины чаще всего выделяется получение максимальной военной и экономической помощи, а у России — требование гарантий нейтрального статуса Украины и закрепление контроля над освобождёнными территориями. Ожидаемые результаты переговоров в основном сводятся к обмену военнопленными и подписанию протоколов о будущем диалоге, при этом многие сомневаются в достижении конкретных соглашений.
Доверие к искренности сторон в стремлении к миру довольно низкое: большинство считают, что искренна только Россия, а значительная часть опрошенных сомневается в позитивной роли Турции как посредника, полагая, что она не окажет существенного влияния или даже может сыграть негативную роль. В вопросе симпатий Турции на переговорах мнения разделились между нейтралитетом и поддержкой Украины, при этом немало респондентов считают, что позиция Турции меняется в зависимости от ситуации.
Отношение к компромиссам в мирном соглашении также неоднозначно: хотя большинство выступает за мир любой ценой и готово принять компромиссы с обеих сторон, значительная часть респондентов категорически против уступок, особенно если они касаются Украины. Все эти данные в совокупности демонстрируют глубокие противоречия и неопределенность в обществе относительно будущего переговоров и мирного урегулирования конфликта.
Артем Гингер