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Переговоры в Стамбуле: результаты опроса ВФокусе Mail

Редакция ВФокусе Mail выяснила мнение читателей о втором раунде переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле.

Источник: РИА "Новости"

Всего опрос про переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле прошло более 15 тысяч человек. Ожидания россиян в отношении возможного перемирия по итогам указанных переговоров в целом носят пессимистический характер. Лишь 0.8% респондентов считают такой исход очень реалистичным, и ещё 1% — скорее реалистичным. Таким образом, только 2% участников опроса верят в положительный исход переговоров.

Более половины опрошенных выражают скепсис: 7% оценивают вероятность перемирия как «50 на 50», 30% — как «скорее нереалистичную», и 60% считают перемирие «совсем нереалистичным». Это говорит о высоком уровне недоверия к текущим дипломатическим процессам и низкой вере в эффективность переговоров как инструмента урегулирования конфликта.

1% затруднились с ответом, что указывает на определенную растерянность или недостаток информации среди части респондентов.

Приоритеты

На вопрос о главном приоритете для Украины на переговорах показывает, что большинство респондентов рассматривают участие страны в таких переговорах прежде всего как возможность обеспечить себе дальнейшую поддержку со стороны Запада. Более трети опрошенных (38%) считают, что приоритетом Украины должно быть получение максимальной военной и экономической помощи — это свидетельствует о восприятии конфликта как затяжного и зависящего от ресурсов, предоставляемых союзниками.

При этом примерно по равной доле голосов набрали позиции, связанные с долгосрочными стратегическими целями: возвращение территорий (13%) и получение гарантий безопасности, в том числе возможное вступление в НАТО (13%). Это может указывать на то, что часть опрошенных считает текущие переговоры не как способ немедленного урегулирования, а как средство подготовки к длительному противостоянию с Россией.

Интересно, что вторым по популярности вариантом стал ответ о необходимости достижения немедленного перемирия (15%), что отражает существующий в обществе запрос на прекращение боевых действий и стабилизацию ситуации, несмотря на возможные уступки или компромиссы. Тем не менее, гуманитарные и экономические цели — такие как решение вопросов пленных или восстановление экспорта — были выбраны крайне малой долей респондентов (менее 1%), что может указывать на их маргинальное положение в общественном восприятии приоритетов.

В итоге, опрос демонстрирует, что в сознании значительной части граждан, Украине эти переговоры нужны как способ потянуть время для получения ресурсов и позиции на будущее, в то время как компромиссное перемирие или гуманитарные вопросы отступают на второй план.

Если говорить про главные приоритеты для России на переговорах, то большинство респондентов видят главной целью страны получение гарантий нейтрального статуса Украины и отказа от её вступления в НАТО — так считают почти 45% участников опроса. Это указывает на доминирование в общественном мнения одной из целей СВО, которые объявил президент Владимир Путин.

При этом две другие крупные группы ответов распределились между желанием закрепить контроль над уже занятыми территориями (22%) и стремлением к немедленному перемирию на условиях, выгодных России (22%). Такое равенство может говорить о том, что общественное мнение колеблется между продолжением конфронтации ради стратегических целей и желанием зафиксировать достигнутое, избежав дальнейших издержек.

Сравнительно небольшое количество респондентов указали на экономические (3%) и гуманитарные (3%) аспекты, такие как снятие санкций или решение вопросов, связанных с русскоязычным населением. Это свидетельствует о том, что для большинства опрошенных эти темы отходят на второй план, а фокус внимания сосредоточен на военно-политических результатах. 5% опрошенных выбрали ответ «Затрудняюсь ответить».

Таким образом, список приоритетов России на переговорах в глазах общественности концентрируется вокруг стратегического давления на Украину, закрепления геополитических выгод и обеспечения минимальных внешнеполитических гарантий, при этом компромиссные или социально-экономические цели остаются вторичными.

Источник: Emre/CC0

Ожидания

Большинство респондентов ожидают, что переговоры в Стамбуле либо завершатся безрезультатно либо даже с обострением риторики — так считают около 32% опрошенных. Это указывает на высокий уровень пессимизма и недоверия к эффективности данных переговоров. Второй по популярности вариант — мнение, что конкретных соглашений достигнуто не будет, и переговоры носят в основном консультативный характер (около 25%), что также отражает ожидания минимального практического результата.

Среди более позитивных прогнозов наиболее вероятным считают соглашение об обмене военнопленными и задержанными лицами — этот вариант поддержали почти 13% респондентов, что говорит о надежде на гуманитарные уступки и попытки смягчения конфликта.

Другие возможные результаты, такие как подписание протокола о намерениях по будущим мирным переговорам, гарантии безопасности АЭС или возобновление «зерновой сделки», получили заметно меньшую поддержку. В целом, данные свидетельствуют о скептическом восприятии общественностью перспектив мирного разрешения через эти переговоры, с предпочтением ожидать либо формальные консультации без значимых итогов, либо дальнейшее усиление напряженности.

Большинство опрошенных не верят в искренность стремления обеих сторон к миру в ходе данных переговоров: почти 31% считают, что ни Россия, ни Украина не искренни, половина (50%) считает искренней исключительно Россию. Это свидетельствует о сформировавшемся восприятии России как стороны, более активно стремящейся к прекращению конфликта на собственных условиях, в то время как Украина, по мнению большинства респондентов, демонстрирует меньшую заинтересованность в мирном урегулировании. Доверие к искренности Украины гораздо ниже — всего 2,5% считают, что только Украина стремится к миру и около 1,8% уверены в искренности обеих сторон. Еще около 5% скорее склонны верить, что обе стороны искренни.

Эти данные отражают общий скептицизм и недоверие к переговорному процессу, при этом значительная часть респондентов считает, что именно Россия проявляет подлинное стремление к миру, тогда как искренность Украины вызывает сомнения. Примерно 4% затруднились дать однозначный ответ. В целом, восприятие переговоров характеризуется преобладанием пессимистичных настроений и сомнений в подлинности мирных намерений участников.

Источник: МИД РФ

Роль Турции

Большинство респондентов (78%) считают, что Турция не окажет существенного влияния на успех переговоров между Россией и Украиной. Это говорит о довольно скептическом отношении к её посреднической роли. Несмотря на активную дипломатию Анкары, участники опроса не возлагают на неё серьёзных надежд как на ключевого миротворца. Около 6,5% опрошенных оценивают роль Турции как «скорее важную и позитивную», и ещё 2% — как «крайне важную и позитивную».

Таким образом, чуть более 8% участников видят в Турции действительно значимого и конструктивного посредника в процессе урегулирования конфликта. С другой стороны, 8% респондентов считают роль Турции «скорее негативной», а 4% — «крайне негативной». Это указывает на наличие устойчивого недоверия к турецкому участию в мирном процессе и возможное восприятие её политики как не беспристрастной. Наконец, около 2% участников затруднились с оценкой влияния Турции, что может отражать либо недостаток информации, либо безразличие к посреднической дипломатии в целом.

Большинство респондентов видит основные препятствия к успеху Стамбульских переговоров не в технических деталях или организационных трудностях, а в фундаментальных политических разногласиях и внешнем влиянии.
Источник: РИА "Новости"

Сдерживающие факторы

Почти 42% опрошенных считают, что ключевым барьером являются непримиримые позиции сторон по вопросам территориальной целостности и безопасности. Еще 39% указывают на давление со стороны третьих стран, прежде всего Запада, как на главный сдерживающий фактор. Эти данные показывают, что в общественном сознании конфликт воспринимается как глубоко укоренённый и отчасти внешне управляемый, что делает перспективы его мирного разрешения крайне неопределёнными.

Меньшая доля респондентов выделяет внутренние факторы: около 10% считают, что внутреполитическая ситуация на Украине препятствует достижениям компромисса, а 6% указывают на отсутствие доверия между сторонами как на ключевую проблему.

Лишь 3% респондентов полагают, что активные боевые действия являются основным препятствием, что может говорить о том, что многие воспринимают военные действия как следствие, а не причину политического тупика. Примерно 1% затруднились ответить, что говорит о высокой определённости в общественном мнении по этому вопросу.

Ожидания

Большинство опрошенных выражают пессимизм в отношении долговечности возможного перемирия. Наиболее массовой является группа респондентов (около 48%), считающих, что перемирие может продлиться менее месяца. Это указывает на отсутствие доверия к устойчивости договорённостей и высокие ожидания скорого возобновления боевых действий.

Примерно 15% участников опроса выразили мнение, что перемирие может сохраняться до заключения полноценного мирного договора, что свидетельствует о наличии у части общества осторожной надежды на более прочную договорённость при условии политического урегулирования.
При этом 28% респондентов затруднились с ответом, что может отражать неопределённость или скептицизм в обществе в отношении самой идеи перемирия и будущего конфликта.

Небольшое число опрошенных считают, что перемирие может продлиться от одного до трёх месяцев примерно 6%, от трёх до шести месяцев 1% или более полугода менее 1%, что говорит о том, что ожидания даже среднесрочной стабильности преобладающе отсутствуют.

Источник: РИА "Новости"

Выводы

В целом, результаты демонстрируют, что доверие к длительности и эффективности возможного перемирия крайне невысокое. Для значительной части населения любое соглашение на данном этапе воспринимается как временное и нестабильное.

Мнения опрошенных относительно позиции Турции в переговорах оказались довольно разнообразными, при этом большинство склоняются к восприятию Турции как гибкого и прагматичного игрока. Так, около 33% считают, что симпатии Анкары зависят от конкретной ситуации, что отражает представление о внешнеполитической тактике Турции как адаптивной и ориентированной на собственные интересы.

Еще примерно 28% опрошенных считают, что Турция пытается сохранять нейтралитет, что может говорить о признании её посреднической роли и стремления балансировать между сторонами конфликта. Пятая часть респондентов полагают, что Турция в большей степени симпатизирует Украине — так считают около 20%. Это мнение, вероятно, связано с политическим и военным сотрудничеством между двумя странами в последние годы.

Около 13% считают, что Турция тяготеет к США, что может отражать восприятие Турции как страны-члена НАТО и союзника Запада, несмотря на нередко противоречивые отношения. Незначительная часть респондентов — около 5% — полагают, что Турция симпатизирует России, что указывает на ограниченное распространение такого взгляда в массовом сознании. Лишь около 2% затруднились с ответом.

Данные демонстрируют, что образ Турции в глазах респондентов в основном ассоциируется с прагматизмом и ситуативной дипломатией, а не с однозначной поддержкой одной из сторон. Это может свидетельствовать о восприятии Турции как актора, стремящегося к балансу и выгодному для себя посредничеству.

Большинство опрошенных (около 38%) выразили готовность принять мирное соглашение, даже если для этого потребуется идти на компромиссы с обеих сторон, подчёркивая, что мир важнее всего. При этом значительная часть респондентов (около 30%) считает, что компромиссы должна делать Украина, тогда как мнение, что компромиссы должна делать Россия, поддержано очень малым числом — всего около 1%.

Вместе с тем, почти четверть участников опроса заявили, что любые компромиссы неприемлемы, что свидетельствует о довольно высокой доле тех, кто выступает за жёсткую позицию без уступок. Оставшиеся не смогли определиться с ответом. В целом, данные показывают, что несмотря на устремлённость большинства к миру, в обществе сохраняются значительные разногласия по поводу условий этого мира и того, кто должен идти на уступки.

Сегодняшний опрос отражает достаточно пессимистичные настроения по поводу результатов переговоров в Стамбуле. Большинство респондентов считают маловероятным достижение перемирия именно на этих переговорах, при этом главными препятствиями называют непримиримые позиции сторон по ключевым вопросам и влияние третьих стран. Среди приоритетов Украины чаще всего выделяется получение максимальной военной и экономической помощи, а у России — требование гарантий нейтрального статуса Украины и закрепление контроля над освобождёнными территориями. Ожидаемые результаты переговоров в основном сводятся к обмену военнопленными и подписанию протоколов о будущем диалоге, при этом многие сомневаются в достижении конкретных соглашений.

Доверие к искренности сторон в стремлении к миру довольно низкое: большинство считают, что искренна только Россия, а значительная часть опрошенных сомневается в позитивной роли Турции как посредника, полагая, что она не окажет существенного влияния или даже может сыграть негативную роль. В вопросе симпатий Турции на переговорах мнения разделились между нейтралитетом и поддержкой Украины, при этом немало респондентов считают, что позиция Турции меняется в зависимости от ситуации.

Отношение к компромиссам в мирном соглашении также неоднозначно: хотя большинство выступает за мир любой ценой и готово принять компромиссы с обеих сторон, значительная часть респондентов категорически против уступок, особенно если они касаются Украины. Все эти данные в совокупности демонстрируют глубокие противоречия и неопределенность в обществе относительно будущего переговоров и мирного урегулирования конфликта.

Артем Гингер