Переговоры в Стамбуле — 2: о чем Россия и Украина попытаются договориться 2 июня

Ранее она заявила, что пункты документа обнародоваться не будут. Хотя The New York Times со ссылкой на анонимного украинского чиновника утверждает, что в киевском меморандуме содержатся пункты об остановке огня на суше, воде и в воздухе, а также о контроле за режимом тишины «международными партнерами». В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что стороны обсудят условия перемирия, а также вопросы безопасности в Черном море. Отдельно стоит проблема притеснения русскоязычных граждан Украины.