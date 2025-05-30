Переговоры в Стамбуле — 2: о чем Россия и Украина попытаются договориться 2 июня

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переговоры с Украиной пройдут в Стамбуле 2 июня. Туда же российская делегация привезет меморандум о прекращении огня.
— Российская делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским будет в Стамбуле 2 июня для проведения второго раунда упомянутых переговоров. Она приедет с проектом меморандума и другими предложениями по прекращению огня, — подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее она заявила, что пункты документа обнародоваться не будут. Хотя The New York Times со ссылкой на анонимного украинского чиновника утверждает, что в киевском меморандуме содержатся пункты об остановке огня на суше, воде и в воздухе, а также о контроле за режимом тишины «международными партнерами». В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что стороны обсудят условия перемирия, а также вопросы безопасности в Черном море. Отдельно стоит проблема притеснения русскоязычных граждан Украины.
— На этих переговорах — 16 мая в Стамбуле — мы настаивали на отмене этих дискриминационных законов, будем продолжать это делать на следующем раунде прямых переговоров, — сообщил Сергей Лавров.
Кто войдет в состав российской делегации
Состав делегации на переговорах в Стамбуле останется прежний. В нее входят помощник президента России Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник ГУ ГШ ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.
Семье главы российской делегации начали поступать угрозы. Министр обороны Украины Рустем Умеров, представляющий Киев в Стамбуле, рассказал, кто это делает.
— Я выяснил, это точно не мы. Это, скорее всего, наши нацики. Мы на них не влияем, — цитирует журналист Владимир Соловьев слова Умерова, произнесенные им в телефонном разговоре с Мединским.
К чему приведет второй раунд переговоров
Директор Института приграничного сотрудничества и интеграции Виктор Сапрыка считает, что ждать перемирия по итогам переговоров не стоит. Собеседник ВФокусе Mail обращает внимание на встречи Владимира Зеленского с европейскими лидерами.
— Видно, что «партия войны» продолжает нагнетать обстановку, и мы понимаем, что доверять людям, которые заранее декларируют необходимость нанесения поражения России, очень сложно, — отметил Сапрыка.
С другой стороны, есть президент США Дональд Трамп, настроенный на мирный путь. В свою очередь, Россия требует того, что было задекларировано еще в начале СВО.
— Переговоры — это сигнал для всех стран о том, что Россия не стремится решить конфликт военным путем. Мы изначально были готовы к переговорам, но об этом все забывают и пытаются показать Россию агрессором, — объяснил Сапрыка, добавив, что мы себя декларируем мирной страной.