Переговоры на Аляске: чем Трамп может подкупить Россию

Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров на Аляске может сделать несколько предложений российскому коллеге не только направленных на урегулирование вооруженного конфликта на Украине, но и касающиеся совместных экономических проектов.
— У России и США есть определенные интересы, которые большее, чем просто обсуждение конфликта на территории Украины. Возможно, что будет обсуждаться и экономическое, и стратегическое, и геополитическое взаимодействие, — считает директор Института приграничного сотрудничества и интеграции Виктор Сапрыка.
Он подчеркнул, что Трампу вряд ли стоит ждать быстрых успехов. Путин и так сделал уступку лишь тем, что согласился приехать в США.
— Такой саммит является шагом к новой Ялтинской конференции, то есть новому пониманию, куда будет двигаться мир. Трамп — прирожденный тактик и мы видим все его мирные инициативы, но Владимир Путин — стратегический игрок, поэтому, мне кажется, именно на этих переговорах будет заложена основа стратегического взаимодействия, — отметил собеседник ВФокусе Mail.
По боевым действиям ожидается предложение перемирия по текущей линии боевого соприкосновения. Далее может пройти обмен территориями, пишет портал Axios. По информации The Times, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф поддерживает идею контроля России над бывшими украинскими территориями, но без юридического признания новых границ. При этом, NBC News со ссылкой на собственные источники заявляет, что американский лидер обещал европейским чиновникам не обсуждать территориальные изменения.
Виктор Сапрыка объяснил, что Украина не является главной темой для обсуждения Путина и Трампа, но все-таки она есть в повестке, как и возможное соглашение по урегулированию. Авторы The Washington Post уверены, что если мирный план Трампа не будет принят Москвой, то он введет санкции, так как отказ «станет для него унижением». Возможен и вариант снятия рестрикций. The Telegraph сообщает, что Владимиру Путину будет предложена совместная разработка природных ресурсов Аляски. Кроме того, есть предположение, что ограничения уберут с российской авиационной промышленности.