Переговоры на Аляске: чем Трамп может подкупить Россию

Виктор Сапрыка объяснил, что Украина не является главной темой для обсуждения Путина и Трампа, но все-таки она есть в повестке, как и возможное соглашение по урегулированию. Авторы The Washington Post уверены, что если мирный план Трампа не будет принят Москвой, то он введет санкции, так как отказ «станет для него унижением». Возможен и вариант снятия рестрикций. The Telegraph сообщает, что Владимиру Путину будет предложена совместная разработка природных ресурсов Аляски. Кроме того, есть предположение, что ограничения уберут с российской авиационной промышленности.