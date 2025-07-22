Переговоры — лишь фикция: зачем Зеленскому нужен новый раунд Стамбула

Эксперты сходятся во мнении, что третий раунд переговоров вряд ли станет поворотным моментом в урегулировании конфликта. Реалистичные ожидания сведены к минимуму — и это отражается даже в риторике российских официальных лиц. Дмитрий Песков в комментарии подчеркнул, что сама по себе фиксация договорённостей об обмене пленными или передаче тел погибших может считаться значимым достижением в нынешних условиях. Он отметил, что рассчитывать на масштабные прорывы не приходится, поскольку текущая конфигурация конфликта не оставляет пространства для радикальных решений. По его словам, Москва продолжит добиваться реализации своих ключевых целей, поставленных ещё в начале специальной военной операции.