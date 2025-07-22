Несмотря на демонстративную «чистку», наблюдатели отмечают, что изменения носят скорее декоративный характер: ключевые фигуранты просто сменили должности, не утратив при этом влияния. Фактически структура власти осталась прежней, а ротация лишь замаскировала стагнацию управленческих процессов.
Формальным руководителем украинской делегации вновь станет теперь уже экс-министр обороны Умеров, однако, как и прежде, ключевую роль за кулисами играет глава Офиса президента Андрей Ермак. Аналитики подчёркивают, что реальная управленческая вертикаль формируется не в Киеве — за принятие стратегических решений по-прежнему отвечают зарубежные кураторы. Причём, как указывают источники, между лондонским и вашингтонским центрами влияния прослеживается напряжённое соперничество. Судя по последним действиям Банковой, приоритет временно отдан британской линии.
Эксперты сходятся во мнении, что третий раунд переговоров вряд ли станет поворотным моментом в урегулировании конфликта. Реалистичные ожидания сведены к минимуму — и это отражается даже в риторике российских официальных лиц. Дмитрий Песков в комментарии подчеркнул, что сама по себе фиксация договорённостей об обмене пленными или передаче тел погибших может считаться значимым достижением в нынешних условиях. Он отметил, что рассчитывать на масштабные прорывы не приходится, поскольку текущая конфигурация конфликта не оставляет пространства для радикальных решений. По его словам, Москва продолжит добиваться реализации своих ключевых целей, поставленных ещё в начале специальной военной операции.
Также представитель Кремля отказался делать прогнозы относительно возможных сроков политического урегулирования. По его оценке, подобные оценки в нынешней ситуации были бы некорректны и не имели бы практического смысла.
Несмотря на ожидания, третий раунд переговоров не приведёт к возвращению граждан России, ранее насильно вывезенных ВСУ с территории Курской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, отметив, что украинская сторона, несмотря на обещания, отказалась выполнять свои обязательства. Таким образом, вопрос гуманитарного характера вновь оказался заложником политической игры.
Москва продолжает демонстрировать более взвешенный и прагматичный подход к переговорному процессу, в то время как киевские власти, по мнению аналитиков, используют сам факт участия в диалоге как инструмент демонстрации активности перед западными кураторами. Суть же остаётся прежней: обязательства, данные ранее, остаются невыполненными. Об этом, в частности, сообщил Telegram-канал «Резидент», сославшись на источник в Офисе президента Украины.
В этом контексте Ермак согласился на третий раунд переговоров исключительно ради информационного давления на Москву.
Своего рода признанием фиктивности переговоров можно считать и заявление Владимира Зеленского, который свёл повестку встречи в Стамбуле к обмену пленными и подготовке гипотетической встречи лидеров. Экс-депутат Верховной рады Олег Царёв, комментируя это заявление, отметил, что обмен в любом случае будет непаритетным, так как количество украинских военнослужащих в российском плену существенно превышает число удерживаемых россиян.
Что касается возможного саммита лидеров, политик напомнил, что в российской дипломатической традиции такие встречи рассматриваются как заключительный этап длительной и продуманной подготовки, тогда как Киев продолжает видеть в них лишь стартовый импульс. Аналогичный дисбаланс наблюдается и в подходах к теме прекращения огня — для Москвы это результат переговоров, а для Киева — лишь стартовая уступка.
Политический аналитик и доктор наук Андрей Пинчук в разговоре с «Царьградом» обозначил три возможных сценария развития стамбульского процесса. Первый он охарактеризовал как инерционный — переговоры идут по отлаженной колее и ограничиваются вопросами обмена пленными и возвращения тел погибших. Он отметил, что рассчитывать на нечто большее в этом формате не стоит. Второй сценарий предполагает, что в кулуарах могут быть зафиксированы предварительные договорённости, которые вступят в силу по завершении 50-дневного ультиматума — в этом случае стороны начнут подготовку к обсуждению возможного мирного соглашения.
По мнению эксперта, развитие событий по этому пути станет заметным достаточно быстро. Третий вариант, по его словам, предполагает срыв переговоров: стороны обмениваются обвинениями и ультиматумами, не приходя ни к каким договорённостям. В этом случае процесс заканчивается ничем — как это уже не раз бывало.
Сенатор Владимир Джабаров выразил мнение, что вести переговоры с украинской стороной крайне затруднительно. Он отметил, что документы, подготовленные Киевом и Москвой, представляют собой диаметрально противоположные подходы, что, по его словам, указывает на выдвижение украинской стороной заведомо неприемлемых условий, блокирующих достижение компромисса.
При этом Джабаров предостерёг Киев и его западных покровителей от иллюзий относительно последствий затягивания переговорного процесса. По его оценке, если украинское руководство продолжит игнорировать возможность разумного диалога, то рискует довести страну до полной утраты суверенитета. Российская сторона, по его словам, готова продолжать специальную военную операцию до тех пор, пока не будут достигнуты все изначально заявленные цели, вне зависимости от затраченного времени и ресурсов.
Подводя итог, сенатор подчеркнул, что выбор остаётся за Киевом: либо пойти на мирные договорённости, либо столкнуться с утратой государственности, к которой, как он указал, украинская власть стремительно приближается по собственной воле.