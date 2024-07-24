Перегородку сломали. ЛОР назвал основные опасности пирсинга носа

Пирсинг всегда связан с травмированием. Даже для зоны пупка это не лучшее решение, ведь при недостаточном уходе и отсутствии квалификации у мастера легко можно получить нагноение. А уж что говорить про нос.
О том, можно ли делать пирсинг в носу и чем он может быть опасен, aif.ru рассказал к. м. н., врач-оториноларинголог высшей квалификационной категории Владимир Зайцев.
Кожа в носу, которую можно нащупать, всего лишь погрузив в нос пальцем, очень незаметно переходит в слизистую оболочку — там нет четкой границы. Если пирсинг сделан в этой зоне, еще есть вероятность того, что потом, когда этот пирсинг будет удален, он все-таки зарастет, затянется каким-то образом, и при этом не должен быть задет хрящ перегородки носа. Тут фактически по краю пропасти проходят. Надо действовать очень аккуратно, чтобы не навредить.
Если очень хочется пирсинг, лучше бы использовать альтернативный вариант — магнитную сережку, которая заходит в полость носа с двух сторон и примагничивается, имитируя состояние разреза. Тут вреда существенно меньше.
В чем подвохи? Слизистые оболочки у всех разные, у кого-то слизистая гипертрофированная, у кого-то нормальная, а у кого-то истонченная. И если, например, истонченную оболочку мучить проколом, станет только хуже, ее легко можно травмировать.
Второй момент — склонность к келоидным рубцам — у кого-то они есть и очень сильны, у кого-то нет. Наличие рубцов в носу — тоже не лучший итог. Как и любое новообразование, они будут влиять на дыхание, мешая его физиологичности и правильности.
И третье — это ранозаживление. Если рана после прокола не будет заживать долго, последствия могут быть самыми разными. Человек, решающийся на пирсинг, умышленно себя калечит. Это не врач, который делает вынужденную операцию ради спасения жизни, когда приходится делать дырки в организме.
А в случае с пирсингом носа — это дырка перегородки, которая начинает развиваться, расти, становиться все больше-больше-больше. Это проблема. При нарушении целостности перегородки развивается повышенная сухость носа, образуются корки, могут появляться кровотечения.
Меняется также турбулентность воздушных потоков. Это примерно как взять и просверлить крыло у самолета. Вряд ли это приведет к чему-то хорошему. Воздушные потоки будут попадать в пазухи носа и носоглотку не так, как надо. Что, в свою очередь, провоцирует разрастание нижних носовых раковин.
При формировании дырки в коже носа можно занести инфекцию, есть риск так называемой хондромаляции. Хондро — это хрящ, маляция — это расплавление хряща. И, наверное, это нужно поставить на первое место по опасности. А если пирсинг делать еще и на жаре летом, то это двойной удар, опасность инфекции резко повышается.