Перегородку сломали. ЛОР назвал основные опасности пирсинга носа

Кожа в носу, которую можно нащупать, всего лишь погрузив в нос пальцем, очень незаметно переходит в слизистую оболочку — там нет четкой границы. Если пирсинг сделан в этой зоне, еще есть вероятность того, что потом, когда этот пирсинг будет удален, он все-таки зарастет, затянется каким-то образом, и при этом не должен быть задет хрящ перегородки носа. Тут фактически по краю пропасти проходят. Надо действовать очень аккуратно, чтобы не навредить.