Передышка для должников. Эксперт объяснил, кому положены кредитные каникулы

«Размер кредита или займа не должен превышать установленный лимит, —предупреждает Дайнеко. — При автокредитовании это 1,6 млн руб., для прочих потребительских кредитов 450 тыс. руб. и 150 тыс. руб. для кредитных карт. Кроме того, заемщик не должен находиться в процедуре банкротства и не является банкротом, долг по договору не взыскивался в судебном порядке, отсутствует исполнительное производство и на залоговое имущество не обращено взыскание. При наличии поручителя к нему также не должны быть предъявлены требования по возврату долга или исполнительный документ».