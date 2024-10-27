Передышка для должников. Эксперт объяснил, кому положены кредитные каникулы

Любому заемщику, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации, с этого года стали доступны кредитные каникулы, в течение которых можно снизить размер платежей по банковским долгам или не платить вовсе. Эксперт проекта НИФИ Минфина РФ «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко рассказала aif.ru, в каких случаях можно получить право на кредитные каникулы и как это сделать.
«Чтобы получить отсрочку по выплате кредита на срок до шести месяцев, необходимо подтвердить одно из двух оснований, — говорит эксперт. — Либо доходы заемщика за предыдущие два месяца снизились более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за последние 12 месяцев, либо заемщик пострадал от чрезвычайной ситуации (стихийного бедствия, катастрофы, аварии), утратил свое имущество, нарушены условия жизни при проживании в зоне чрезвычайной ситуации».
При этом кредитные каникулы можно оформить лишь один раз, и нужно соответствовать нескольким критериям.
«Размер кредита или займа не должен превышать установленный лимит, —предупреждает Дайнеко. — При автокредитовании это 1,6 млн руб., для прочих потребительских кредитов 450 тыс. руб. и 150 тыс. руб. для кредитных карт. Кроме того, заемщик не должен находиться в процедуре банкротства и не является банкротом, долг по договору не взыскивался в судебном порядке, отсутствует исполнительное производство и на залоговое имущество не обращено взыскание. При наличии поручителя к нему также не должны быть предъявлены требования по возврату долга или исполнительный документ».
Также важно, чтобы ранее кредитные каникулы по договору и по тому же основанию не предоставлялись, второй раз послаблений добиться не удастся.
Чтобы получить финансовую передышку, нужно обратиться к своему кредитору с соответствующим требованием и приложить документы, подтверждающие наличие трудной жизненной ситуации.
«Это может быть справка о полученных доходах, — перечисляет эксперт. — Для самозанятых — справка о состоянии расчетов по НПД, справка из муниципалитета о подтверждении проживания в зоне чрезвычайной ситуации. Если есть поручитель/залогодатель, то от него потребуется письменное согласие на оформление кредитных каникул».
После подачи требования кредитор в течение пяти рабочих дней его рассматривает, и направляет заемщику уведомление о предоставлении каникул или отказе.
«Если в течение 10 рабочих дней уведомление не поступило, — отметила Дайнеко, — то кредитные каникулы считаются предоставленными, до их окончания штрафы, пени, взыскания залога запрещены».
Но нужно помнить, что льготный период кредитования — это не подарок, а своеобразный отпуск за свой счет.
«Проценты по договору будут продолжать начисляться и накапливаться весь период “отдыха”, — предупреждает эксперт. — Позже нужно будет погасить задолженность. Когда срок льготного периода кредитования истечет, заемщик возвращается в прежний график платежей, а накопленный долг погашается в конце срока кредитования. Лишь по кредитным картам на погашение долга отводится 720 дней, в течение которых долг распределяется равными частями».
Ипотечные заемщики также вправе рассчитывать на кредитные каникулы. Здесь суммы кредитов больше, соответственно, шире перечень сложных жизненных обстоятельств и выше предельные лимиты.
«Основанием для получения кредитных каникул по ипотечным договорам является сокращение дохода, — говорит специалист. — Потеря трудоспособности на два и более месяцев подряд, получение инвалидности I или II группы, появление иждивенцев после оформления ипотеки (например, рождение/усыновление ребенка), потеря работы. Лимит по сумме договора —15 млн руб. При этом ипотечное жилье должно быть единственным, а ранее каникулы по договору не оформлялись».
Любые изменения в договоре займа отражаются в кредитной истории заемщика, это касается и предоставление кредитных каникул.
«Но предоставление льготного периода не портит кредитной истории гражданина, — указала Дайнеко. — Если не было просрочки платежей до оформления кредитных каникул и/или после выхода из них, то скорринговый балл не снижается».