Передвижники, Мурзилка, Вячеслав Невинный: пять главных выставок конца осени

Всем, кто соскучился по высокотехнологичным экспозициям Политехнического музея, стоит отправиться в Санкт-Петербург. Там в Центральном выставочном зале «Манеж» открылась выставка «Политехнический музей: создавая настоящее». Главное здание музея на Лубянской площади обещают открыть уже в 2025 году. А пока в Северной столице показывают около 300 экспонатов, некоторые из которых никогда не были представлены широкой публике. Вау-эффект обеспечен, во-первых, от того, как далеко вперед ушло человечество во всех областях — от 22-минутной передачи сообщений по самой длинной в мире линии оптического телеграфа до мгновенных СМС, которые мы отправляем сейчас, от деревянных многомоторных самолетов до сверхзвуковых пассажирских лайнеров, от первого велосипеда-костотряса до пластилиновой модели российского суперкара «Маруся». А во-вторых, не устаешь поражаться тому, что ученые — те же романтики, творцы, художники, которым под силу воплотить любую мечту.