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Передвижники, Мурзилка, Вячеслав Невинный: пять главных выставок конца осени

«РГ» собрала топ-5 осенних выставок в Москве и Санкт-Петербурге.

Источник: Олеся Курпяева

«Передвижники».

Увидеть вживую хрестоматийные полотна, которые до сих пор печатаются во всех школьных учебниках, а заодно поразмышлять о том, насколько узки искусствоведческие термины, строго делящие художников по группам и группкам. Все это можно сделать на главном блокбастере осени в новом здании Третьяковской галереи на Кадашёвской набережной. Здание ждали почти 30 лет. И теперь оно, обращенное к Москве-реке, где вместо окон — шедевры, одно из самых современных музеев в столице.

«Охотники на привале» Василия Перова, «Не ждали» Ильи Репина, «Рожь» Ивана Шишкина, «Утро Стрелецкой казни» Василия Сурикова — эти картины у большинства ассоциируются не только с Третьяковкой, но и вообще с русским искусством. Но в экспозиции есть полотна, которые приехали из региональных музеев, или малознакомые, но знаковые, как, например, серия закатов Архипа Куинджи. О самом явлении «Товарищества передвижных художественных выставок» рассказывают с помощью сенсорной панели — факты из биографий художников связывают карты маршрутов главных выставок самого влиятельного художественного течения XIX века.

Третьяковская галерея, корпус на Кадашёвской набережной, по 6 апреля 2025 года.

«Политехнический музей: создавая настоящее».

Всем, кто соскучился по высокотехнологичным экспозициям Политехнического музея, стоит отправиться в Санкт-Петербург. Там в Центральном выставочном зале «Манеж» открылась выставка «Политехнический музей: создавая настоящее». Главное здание музея на Лубянской площади обещают открыть уже в 2025 году. А пока в Северной столице показывают около 300 экспонатов, некоторые из которых никогда не были представлены широкой публике. Вау-эффект обеспечен, во-первых, от того, как далеко вперед ушло человечество во всех областях — от 22-минутной передачи сообщений по самой длинной в мире линии оптического телеграфа до мгновенных СМС, которые мы отправляем сейчас, от деревянных многомоторных самолетов до сверхзвуковых пассажирских лайнеров, от первого велосипеда-костотряса до пластилиновой модели российского суперкара «Маруся». А во-вторых, не устаешь поражаться тому, что ученые — те же романтики, творцы, художники, которым под силу воплотить любую мечту.

«Колесо прогресса» — символ второй промышленной революции на выставке Политехнического музея в петербургском Манеже
«Колесо прогресса» — символ второй промышленной революции на выставке Политехнического музея в петербургском МанежеИсточник: Святослав Акимов

Санкт-Петербург, Центральный выставочный зал «Манеж», по 9 февраля 2025 года.

«Неизвестный Щукин. Не только новое искусство»

Скульптура XVI века — и такие редкости собирал Сергей Щукин
Скульптура XVI века — и такие редкости собирал Сергей ЩукинИсточник: Пресс-служба ГМИИ им. Пушкина

После большой выставки «Щукин. Биография коллекции», посвященной Сергею Щукину и открытой последовательно в Эрмитаже и ГМИИ, а затем и в Париже, кажется, что о знаменитом коллекционере мы знаем все. В первую очередь, что он завел не проходящую до сих пор моду на импрессионистов — Гогена, Сезанна, Матисса, Пикассо, Дерена. Но Щукин также собирал старых мастеров, памятники Древнего Египта, цивилизаций Востока, предметы из фарфора, древние русские иконы. Что упустили зрители и исследователи, Пушкинский музей собрал в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX—XX вв.еков.

Кстати, собирательством живописи Сергей Иванович увлекся лишь после 40 лет, а свой дом превратил в настоящий музей. Китайская и корейская живопись на шелке у него была помещена рядом с работами Сезанна и Дерена. Также среди редкостей на выставке — древняя китайская скульптура «Манджушри Симханада (Вэньшу)» XII века, тайское изваяние Будды, оружие из Японии, Ирана, Северной Африки.

ГМИИ им. А. С. Пушкина, Галерея искусства стран Европы и Америки XIX—XX вв.еков, 26 ноября 2024 — 16 марта 2025.

«Здравствуй, “Мурзилка!”.

Любимый миллионами советских детей журнал отметил в этом году столетие. За свою вековую историю “Мурзилка” ни разу не прекращал издаваться, и в 2012 году был занесен в книгу мировых рекордов как самый долго выпускаемый детский журнал в мире. Выставка, посвященная юбиляру, исключительный интерактив. Забавный персонаж — то ли собачка, то ли птенец — научит посетителей решать задачи, кроссворды и ребусы, создавать по моделям из журнала свои собственные рукотворные игрушки, а еще расскажет, чем жила страна 100 лет назад. Ведь невольно журнал вел летопись времен — как отмечали Новый год, какими были улицы, какие профессии пользовались популярностью.

Кстати, в свежем, ноябрьском номере журнала — комиксы, новые сказки от Андрея Усачева и история о том, как были придуманы батареи и центральное отопление.

Выпуск легендарного журнала «Мурзилка» не прекращался последние сто лет
Выпуск легендарного журнала «Мурзилка» не прекращался последние сто летИсточник: Александр Корольков

Государственный литературный музей, Музейный центр «Зубовский, 15», 16 ноября 2024 — 6 апреля 2025.

«Планета “Вячеслав Невинный”.

“Это был вулкан юмора, он не терпел обыденности, рутины, — вспоминает своего отца сын актера Вячеслав Невинный-младший. — Ему становилось скучно, и сразу рождалась импровизация, какая-то шутка, я лично сам видел, как люди падали со стула от смеха. Это было чудо, самое настоящее чудо”.

Шарж от коллеги — Юрия Богатырева
Шарж от коллеги — Юрия БогатыреваИсточник: Татьяна Босова/Пресс-служба Музея МХАТ

30 ноября исполнится 90 лет со дня рождения Вячеслава Невинного, которого по праву считают последним великим русским артистом в классическом понимании. Продавец пива в «Не может быть», сотрудник НИИ Карпухин из «Гаража», богатый вдовец Юсси Ватанен из «За спичками», пират Весельчак У из «Гостьи из будущего» — бесподобно обаятельные герои Невинного в кино. А в театре он переиграл весь классический репертуар. В родном Художественном он стал одним из самых востребованных мастеров, которому были подвластны все жанры: от легкой эксцентрики до глубокой трагедии.

На выставке в Доме Станиславского, что является частью Музея МХАТ, представлены фотографии героев Невинного в самых знаменитых спектаклях Московского Художественного театра и киноработы, костюмы, архивные фотографии, документы, а также те вещи, которые хранятся в семье Невинного. Как признается куратор Марфа Бубнова, работа над выставкой доставила ей огромное удовольствие — блестящие импровизации будто оживали перед авторами проекта.

Дом-музей Станиславского, филиал Музея МХАТ, по 5 декабря.