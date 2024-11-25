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Передать по наследству: в Японии призвали граждан включать пароли в завещания

Это необходимо, чтобы родственники умерших могли управлять подключенными подписками и удалять более недействительные учетные записи и аккаунты.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: pixabay.com

Национальный центр по защите прав потребителей Японии призвал граждан добавлять информацию о логинах и паролях в свои завещания. Об этом пишет The Register.

Сообщается, что такая мера необходима в связи с участившимися инцидентами, в ходе которых родственники умерших не могли самостоятельно отменить платную подписку, потому что не знали логинов и паролей.

Большинство современных подписок продлевается автоматически, из-за чего ежемесячно с прикрепленной карты или счета списывается необходимая сумма. Разумеется, родственники умерших людей могут отменить списание, однако без паролей и логинов это может занять некоторое время.

Помимо прочего, известно, что деактивация более недействительных аккаунтов может положительно сказаться на экологии: сокращение объема данных, хранящихся на серверах, помогает снизить нагрузку на дата-центры, уменьшая при этом выбросы углекислого газа.

Ранее рассказывали, что в Японии женщинам старше 30 лет предложили принудительно удалять матку.