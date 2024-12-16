Переданную в собственность РФ медведицу отправят в новгородский зоопарк

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Бурая медведица по кличке Маша, которую суд спас от владельца в Ленинградской области, не следившего за животным, и передал в собственность государства, будет отправлена в зоопарк в Новгородской области. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ленобласти.
«Сегодня работники прокуратуры области прибыли на место временного содержания медведицы в целях надзорного сопровождения ее изъятия специалистами управления Росприроднадзора и дальнейшей передачи в зоопарк “Новый ковчег” в Новгородской области», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщал ТАСС, по иску природоохранного прокурора решением Василеостровского районного суда Петербурга прекращено право собственности физического лица на объект животного мира — медведицу Машу. Из иска следовало, что во Всеволожском районе Ленобласти бурый медведь содержался в клетке 6 м на 6 м. Клетка находилась в ветхом состоянии: отдельные прутья выломаны, дополнительная защитная сетка отсутствовала. При проверке было установлено, что владелец животного более шести месяцев не появлялся на территории участка. За медведем следил собственник соседнего участка и обеспечивал жизнедеятельность Маши за свой счет.