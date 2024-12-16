Переданную в собственность РФ медведицу отправят в новгородский зоопарк

Как ранее сообщал ТАСС, по иску природоохранного прокурора решением Василеостровского районного суда Петербурга прекращено право собственности физического лица на объект животного мира — медведицу Машу. Из иска следовало, что во Всеволожском районе Ленобласти бурый медведь содержался в клетке 6 м на 6 м. Клетка находилась в ветхом состоянии: отдельные прутья выломаны, дополнительная защитная сетка отсутствовала. При проверке было установлено, что владелец животного более шести месяцев не появлялся на территории участка. За медведем следил собственник соседнего участка и обеспечивал жизнедеятельность Маши за свой счет.