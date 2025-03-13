Перечислены симптомы заражения от укусов клещей. Это важно знать

По данным Роспотребнадзора, защитится от укусов клещей помогут специальные отпугивающие средства и репелленты. Важно уделять внимание одежде — она должна быть с длинными рукавами, их можно укрепить у запястий резинкой. Концы брюк следует заправить в носки и сапоги, а голову и шею закрывать косынкой. После прогулки на природе необходимо осматривать свою одежду и тело самостоятельно или при помощи других людей.