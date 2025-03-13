Перечислены симптомы заражения от укусов клещей. Это важно знать

В период после укуса клеща, необходимо наблюдать за собственным здоровьем. Повышение температуры, головная боль, боли в мышцах и суставах, изменение цвета кожи в месте присасывания кровососущего и другие симптомы могут говорить о развитии заболевания, сообщил в комментарии «РИА Новости» специалист центра общей инфектологии НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава Владимир Елисеев.
Врач напомнил, что клещи считаются настоящей «копилкой инфекций». Наиболее опасными для человека являются боррелиоз (болезнь Лайма), моноцитарный эрлихиоз, гранулоцитарный анаплазмоз, клещевые тифы, пятнистая лихорадка Скалистых гор, марсельская лихорадка.
Чаще всего клещи заражают клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ). Это острое инфекционное вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему. Оно может привести к серьезным последствиям для здоровья вплоть до инвалидности и смерти. Тяжелые формы клещевых инфекций могут приводить к поражению различных органов и систем и даже к летальному исходу.
При укусе клеща необходимо обратиться в ближайший травмпункт, где врач удалит насекомое с поверхности кожи. В дальнейшем следует измерять в течение месяца температуру тела и осматривать место укуса, пояснил Елисеев.
По словам врача, среди всех инфекций, передаваемых при укусе клеща, эффективная вакцина существует только против вирусного клещевого энцефалита. Стандартная схема вакцинации от клещевого энцефалита состоит из трех доз, начать прививаться лучше зимой-весной, до начала сезона активности клещей, напомнил специалист.
По данным Роспотребнадзора, защитится от укусов клещей помогут специальные отпугивающие средства и репелленты. Важно уделять внимание одежде — она должна быть с длинными рукавами, их можно укрепить у запястий резинкой. Концы брюк следует заправить в носки и сапоги, а голову и шею закрывать косынкой. После прогулки на природе необходимо осматривать свою одежду и тело самостоятельно или при помощи других людей.
В период активности клещей особое внимание стоит уделять питомцам, которые нуждаются в выгуле. Животных следует обрабатывать специальными средствами от клещей. Они бывают в виде ошейников, таблеток, спреев и капель. Подбор препарата индивидуален, а перед его нанесением необходимо ознакомиться с инструкцией.
В 2023 году Роспотребнадзор обнаружил клещей в семи парках Москвы. Специалисты ведомства исследовали 2439 клещей, которых сдали жители столицы. Из этого количества 160 клещей были инфицированы боррелиями (болезнь Лайма). При этом инфицированных энцефалитом клещей не выявили.