Перечислены шесть ошибок бегунов-новичков

Перед тем как начать тренировки, прикиньте, какое их количество выдержит ваш ритм жизни — сколько раз вы готовы бегать в неделю и сколько времени можете выделить на каждую пробежку? Опять же, стоит учитывать, что для положительных результатов нужно заниматься долго и регулярно, поэтому перегружать себя в первые же недели, чтобы потом потерять всякий интерес к занятию, — плохая идея.