Перечислены самые полезные комнатные растения

Эксперты рекомендовали выращивать комнатную лаванду, запах которой помогает уменьшить стресс и положительно влияет на кратковременную память. Кроме того, он полезен при головных болях. Аналогичное действие оказывает жасмин — выделяемые им вещества, по словам специалистов, снижают уровень тревожности, положительно влияют на человека при депрессии и панических атаках.

Указали эксперты и на полезные свойства растения алоэ вера — его считают одним из самых надежных очистителей воздуха. Это растение выделяет кислород даже ночью, что должно снижать уровень стресса. Этим свойством обладает и аглаонема — растение с мясистыми листьями, которое поглощает углекислый газ. Кроме того, оно способно выжить почти без света и при редком поливе.

Ранее основательница архитектурно-строительного бюро Flats Design Евгения Матвеенко указала на ошибки, делающие и без того небольшое жилье совсем маленьким. По словам Матвеенко, многие стараются придвинуть мебель вплотную к стенам, считая, что так в середине остается больше пространства.