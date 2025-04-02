Перечислены самые опасные ошибки при обнаружении чужой банковской карты

При нахождении чужих карт необходимо строго соблюдать закон, чтобы не столкнуться с мошенничеством и правовыми последствиями, сообщили в RT Роскачестве.
«Если вы нашли чужую банковскую карту, лучше всего позвонить в банк, который выпустил карту. Обычно, его номер указан на обороте карты. Далее сотрудник банка заблокирует карту и сообщит, что делать дальше. Можно отнести карту в ближайшее отделение любого банка, указав, что нашли ее бесхозной», — объяснили специалисты.
Не следует пытаться снимать с найденной карты средства или совершать покупки. Такие действия могут повлечь за собой уголовную ответственность по ст. 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием платежных средств» (в части 1 статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы до трех лет. — РБК Life).
Также не нужно искать хозяина карты в соцсетях или мессенджерах, тем более размещая фото карты, так как это нарушает конфиденциальность и может поспособствовать мошенническим действиям. Не стоит и хранить чужую карту у себя «на всякий случай». Самое правильное решение в этой ситуации оповестить о находке банк.
«Порядок действий у кредитных организаций может быть разным, но обычно заканчивается это блокировкой карты, а вас могут попросить ее уничтожить — разломать или разрезать, то есть сделать так, чтобы картой было невозможно воспользоваться. Если вы нашли сразу несколько карт (например, человек потерял кошелек), вы можете сообщить в банк, что готовы встретиться с их владельцем, чтобы передать карты», — уточнили в Роскачестве.
В таком случае у обнаружившего карту сотрудник банка попросит разрешение на передачу персональных данных (имя и телефон для связи) владельцу платежных средств.
«Но вообще, если вы нашли не одну карту, а кошелек или сумку, то лучше не ждать, а сообщить об этом в полицию, потому что не исключено, что в данном случае речь идет не о потере, а о краже», — дополнили там.
Как мошенники могут обманывать граждан
Мошенники изобретают различные схемы, чтобы завладеть персональными данными граждан или выманить у них средства. Например, они взламывают аккаунты пользователей в мессенджерах и скачивают «кружочки» с беседами (формат коротких видеосообщений), чтобы на их основе сделать новые диалоги. После взлома аккаунта преступники рассылают сообщения подчиненным и коллегам жертвы. Создать новый диалог на основе «кружочков» сейчас легко. Используются такие фейки ради доверия у других потенциальных жертв. Далее преступник может пойти на разные уловки. Например, убедить собрать все средства, оформить кредит или продать недвижимость, а деньги перевести на специальный счет или передать курьеру.
Мошенники также рассылают пользователям Telegram сообщения о смерти знакомых, чтобы воздействовать на чувство страха. К сообщению о смерти прилагается APK-файл под названием «Фото». При нажатии на такой файл начинается установка вредоносного программного обеспечения на устройство.
В операционной системе Android любое приложение имеет формат.apk (Android Package Kit). APK-файл — это архив, внутри которого находятся все компоненты приложения.