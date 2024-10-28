Перечислены пять мифов об языке тела

Каждый день, общаясь с другими людьми, мы сталкиваемся с языком их тела, то есть с невербальными сигналами, которые они нам неосознанно посылают. Иногда мы считываем эти сигналы довольно точно, а в других случаях мы понимаем их неправильно. Вот пять распространенных ошибок, связанных с чтением языка тела других людей.
1. Язык тела — это не настоящий «язык»
Важно понимать, что подавляющее большинство невербальных сигналов не имеют, как слова, четких, конкретных значений и определений. Поэтому неправильно предполагать, что определенный жест или выражение лица всегда означает одно и то же.
Чтобы точнее интерпретировать язык тела других людей, важно учитывать индивидуальность конкретного человека и контекст.
Например, распространенный жест «ОК», когда большой и указательный пальцы образуют круг, может быть и позитивным, означающим согласие, и негативным, саркастическим, типа — «ладно, заткнись, я с тобой не согласен!». Ключом к правильному пониманию этого жеста может быть выражение лица человека или то, в каком контексте вам его показывают, какие слова при этом были произнесены.
2. Когда улыбка — это не улыбка
Как показывают исследования, люди, причем чаще всего женщины, склонны скрывать под улыбкой дискомфорт, который они испытывают. Например, в ходе одного из психологических экспериментов женщины во время собеседования при приеме на работу подвергались легким сексуальным домогательствам. Самой распространенной реакцией при этом была неловкая, фальшивая улыбка.
Проблема в том, что часть мужчин интерпретировали эту улыбку как положительную реакцию на их поведение, то есть как соблазнительное приглашение к дальнейшим действиям.
Как отличить настоящую улыбку от фальшивой? Нужно смотреть на глаза — если они прищурены и в уголках появились «гусиные лапки», значит человек испытывает удовольствие и улыбается по-настоящему.
3. Прикосновение и душевное расположение — не одно и то же
Принято считать, что, прикасаясь к другому человеку, мы тем самым стремимся выразить свою любовь и привязанность. Но это далеко не всегда так.
К примеру, некоторые исследования показывают, что мужчины могут прикасаться к женщинам, чтобы обозначить свою власть и превосходство. Другие исследования продемонстрировали существование интересного феномена: официантки, которые прикасаются к своим клиентам — просто легкое прикосновение при подаче счета, — получают большие чаевые.
Кроме того, существуют индивидуальные различия, связанные с прикосновениями, — одни люди склонны постоянно дотрагиваться до окружающих, а другие люди тщательно избегают физического контакта.
Опять же, для интерпретации важны личность конкретного человека и контекст. Такой «трогатель», например, может взять вас за руку не чтобы проявить своих позитивные чувства к вам, а чтобы просто привлечь ваше внимание или продемонстрировать свое доминирование над вами.
4. Ложь нельзя увидеть по глазам
Мы верим, что можем точно определить, когда человек врет, однако, как показывают исследования, на это способны лишь очень немногие люди. Просто ложь — это очень сложное невербальное сообщение, а мы такие сигналы плохо считываем. Кроме того, мы находимся в плену стереотипов о том, как должен вести себя человек, который лжет. Например, одно из исследований показало, что люди, когда лгут, смотрят прямо в глаза, причем даже в большей степени, чем когда говорят правду. Возможно, это связано с тем, что они чрезмерно стараются компенсировать стереотип о том, что лжецы избегают зрительного контакта.
5. Нервозность может проявляться по-разному
Некоторые люди, когда нервничают, ведут себя стереотипно — потирают ладони, потеют, заикаются, и так далее. А у других состояние стресса может проявляться совершенно иначе — они как будто застывают и внешне кажутся совершенно спокойными. Поэтому, чтобы считать истинные чувства человека, опять же, не стоит полагаться на стереотипы.