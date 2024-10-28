Перечислены пять мифов об языке тела

Мы верим, что можем точно определить, когда человек врет, однако, как показывают исследования, на это способны лишь очень немногие люди. Просто ложь — это очень сложное невербальное сообщение, а мы такие сигналы плохо считываем. Кроме того, мы находимся в плену стереотипов о том, как должен вести себя человек, который лжет. Например, одно из исследований показало, что люди, когда лгут, смотрят прямо в глаза, причем даже в большей степени, чем когда говорят правду. Возможно, это связано с тем, что они чрезмерно стараются компенсировать стереотип о том, что лжецы избегают зрительного контакта.