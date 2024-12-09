Перечислены провоцирующие проблемы со сном продукты

Специалисты сообщили, что проблемы со сном могут вызывать колбаса, бекон и другие виды вяленого мяса, поскольку в них содержится вещество тирамин, стимулирующее мозговую активность. К тому же эти продукты очень соленые и слишком сытные, поэтому от них лучше отказаться перед ночным отдыхом.