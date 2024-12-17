Перечислены признаки скрытого стресса

«Принятие проблемы и понимание причин — первые шаги к решению проблемы. Ведение дневника — это полезный инструмент для отслеживания изменений настроения и выявления причин стресса. Записи помогают лучше понять, когда мы чувствуем себя наиболее плохо и что нужно делать, чтобы улучшить ситуацию. Необходимо также найти увлечения, которые могут помочь ему справиться со стрессом. Это может быть вязание крючком, медитация, йога, спорт или упражнения на расслабление. Не стоит бояться просить поддержки у близких и друзей», — заключил специалист.