Перечислены ключевые продукты для укрепления иммунитета

Кроме того, важно увеличить долю цитрусовых, черники, чеснока, имбиря, листовой зелени, орехов и семян в рационе. Эти продукты содержат витамин С и антиоксиданты — природные вещества, обладающие противовоспалительным действием и способные восстанавливать поврежденные клетки. Доктор Кроули подчеркнул, что в составе орехов, капусты и семян также много других витаминов и минералов, необходимых для правильной работы иммунитета.